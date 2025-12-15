Reprodução Instagram Primeira-dama criticou declarações de Zezé Di Camargo sobre o SBT





A reação da primeira-dama Janja Silva às declarações de Zezé Di Camargo deu novo contorno à polêmica envolvendo o cantor sertanejo e o SBT. Após o artista anunciar publicamente o rompimento com a emissora e criticar a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no lançamento do SBT News, Janja se manifestou nas redes sociais e lamentou o tom adotado pelo cantor, classificando suas falas como machistas e misóginas.

Em publicação feita nesta segunda-feira (15), Janja afirmou ter iniciado o dia se deparando com o vídeo divulgado por Zezé e destacou que os ataques direcionados às filhas de Silvio Santos ultrapassam o campo da crítica política. “Iniciei esta segunda-feira vendo, em diversos perfis do Instagram, o vídeo de um cantor sertanejo questionando a participação de autoridades institucionais, incluindo o Presidente da República, no evento de lançamento do SBT News e atacando as filhas de Silvio Santos pelo convite”, escreveu.

A primeira-dama foi direta ao comentar a fala do artista, que acusou as herdeiras de Silvio Santos de estarem “prostituindo” a emissora ao convidarem autoridades para o evento. “Falar que as filhas de Silvio estão ‘prostituindo’ ao convidar e dar voz ao Presidente e demais autoridades no evento do SBT News, reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder”, afirmou Janja, ao relacionar o episódio a discursos de ódio e violência simbólica contra mulheres.

Segundo ela, esse tipo de posicionamento vai além de uma opinião isolada. “Quando falamos em não nos calar diante da violência contra as mulheres, é disso que estamos falando também. São pensamentos e discursos como esse, que ferem moral e fisicamente mulheres diariamente em nosso país”, completou.

Entenda o caso

A manifestação ocorreu após Zezé Di Camargo publicar, na madrugada desta segunda-feira, um vídeo anunciando o rompimento com o SBT. O cantor afirmou não concordar com o que chamou de novo posicionamento político da emissora, hoje comandada por Patricia Abravanel, Daniela Beyruti, Silvia Abravanel e Renata Abravanel. Para ele, as herdeiras estariam se afastando dos valores deixados por Silvio Santos. “Amo o SBT, tenho o maior carinho, mas eu acho que vocês estão, desculpe, prostituindo. Eu não faço parte disso”, disse.

Na mesma gravação, Zezé pediu que sua participação no tradicional especial de Natal da emissora não seja exibida. “Custou caro pra mim, tempo, serviço, mas se puderem, não precisa pôr no ar o meu especial. Não quero participar disso”, declarou.

Reprodução/ @ricardostuckert Presidente Lula esteve em evento de lançamento do SBT News na última sexta-feira (12)

Em sua resposta, Janja também saiu em defesa do legado de Silvio Santos e da condução atual do SBT. Ela lembrou que o comunicador sempre prezou pela pluralidade e pela imparcialidade jornalística. “Silvio Santos foi um dos principais comunicadores do Brasil e, muito respeitosamente, sempre prezou por um espaço democrático e pela imparcialidade da imprensa”, escreveu, ressaltando que a presença de autoridades em um evento jornalístico simboliza exatamente os valores defendidos pelo fundador da emissora.

Ao encerrar a publicação, a primeira-dama demonstrou confiança na continuidade do legado de Silvio sob o comando da família. “Tenho certeza que, respeitosamente, suas filhas, sua esposa e seu genro continuarão o legado de Silvio com responsabilidade e brilhantismo, seguindo seu propósito como comunicador e o orgulhando onde quer que ele esteja.”



