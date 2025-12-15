Reprodução/ @ricardostuckert Presidente Lula esteve em evento de lançamento do SBT News na última sexta-feira (12)

O SBT enviou ao iG Gente nesta segunda-feira (15) uma carta aberta em resposta ao pedido de Zezé Di Camargo para retirar do ar o Especial de Natal da emissora. A manifestação ocorreu após críticas relacionadas à inauguração do SBT News. A emissora afirmou que o projeto segue princípios de imparcialidade e diálogo e convidou o público a acompanhar a nova proposta jornalística.

O pedido do cantor já havia sido comentado anteriormente pelo colunista do iG, James Ackel, que revelou o desconforto de Zezé Di Camargo com o evento de lançamento do SBT News e a decisão de não participar do especial natalino da emissora.

Na carta, assinada por Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT, a emissora afirmou que críticas surgiram antes mesmo da apresentação da proposta editorial. “Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News”, diz o texto.

A presidente explicou que a iniciativa busca combater a falta de diálogo. “Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto”, escreveu Daniela.

Daniela Abravanel ainda diz que o jornalismo do SBT é reconhecido por pesquisas internacionais. “Nos últimos cinco anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade”, afirmou.

Segundo a presidente, a decisão de criar o canal partiu desse reconhecimento. “Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias”, declarou. “Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los”, afirmou na carta aberta.

No texto, Daniela lamentou a reação negativa antes da estreia do projeto. “Lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo. Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado”, disse.

Daniela também afirmou que o projeto não terá viés nem estímulo à polarização. “Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes. A todos os que têm dúvidas ou receios, faço um convite: assistam ao SBT News”, afirmou. Segundo Daniela, o conteúdo mostrará “o jornalismo de qualidade e independente, que é a nossa marca”.

Fala de Zezé Di Camargo

No vídeo divulgado nas redes sociais de Zezé Di Camargo, o cantor criticou o convite de Lula para a inauguração do SBT News e disse que as filhas estariam indo em desacordo com as convicções do pai, Silvio Santos, que morreu em 2024.

"Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, eu peço que o Brasil se saia da melhor forma possível. Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas, diante da situação que eu vi, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava..."

Por conta disso, o artista pediu que o Especial de Natal que gravou para emissora, programado para ir ao ar no próximo dia 17 de dezembro, não fosse exibido: "Eu não quero decepcionar as pessoas que pensam diferente. Se puderem fazer um favor para mim, tirem meu especial do ar. A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, do que grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim não faz sentido colocar esse especial no ar".

O Especial de Natal do SBT, com participação de Zezé Di Camargo e outros artistas, segue previsto para ir ao ar no dia 17 de dezembro. Até o momento, o cantor não se manifestou após a divulgação da carta aberta da emissora.