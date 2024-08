Quem são e qual o papel de cada filha de Silvio Santos nas empresas da família?

Cintia Abravanel - a "filha número 1" é fruto do primeiro casamento de Silvio Santos com Maria Aparecida Vieira Abravanel, conhecida como Cidinha. Aos 61 anos, ela trabalha como artista plástica, mas segue nos bastidores da emissora do pai como diretora do Teatro Imprensa e diretora cultural do Grupo Silvio Santos. Cintia é mãe de Tiago Abravanel, Lígia Abravanel e Vivian Abravanel. Reprodução/Instagram

Silvia Abravanel - a "filha número 2" foi adotada por Silvio e Cidinha após ser abandonada pela mãe biológica na maternidade. Na emissora, foi apresentadora do 'Bom Dia e Companhia', de 2015 a 2022, e do 'Sábado Animado', onde segue até hoje. Reprodução/Instagram

Daniela Beyruti - a "filha número 3" é uma das mais envolvidas nos negócios do pai. A primeira filha do casamento com Íris Abravanel assumiu a vice-presidência do SBT em 2023 após ausência do apresentador. Na emissora, já atuou como diretora-executiva e diretora artística. Daniela é casa com Marcelo Beyruty, com quem tem Gabriel, Manuela e Lucas. Reprodução/Instagram

Patrícia Abravanel - a "filha número 4" é a mais conhecida pelo público, já que entrou como apresentadora do Programa Silvio Santos após a ausência do mesmo na televisão. Antes de assumir o lugar, ela apresentou outros quadros e programas da emissora. Casada com o político Fábio Faria, ela é mãe de Pedro, Jane e Senor. Reprodução/Instagram

Rebeca Abravanel - a "filha número 5" ficou na frente das telinhas como apresentadora do 'Roda a Roda Jequiti', em 2017. Atualmente, Rebeca é casada com o jogador de futebol Alexandre Pato, com quem tem Benjamin, que nasceu em janeiro deste ano. Reprodução/Instagram