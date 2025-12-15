Reprodução: Instagra Zezé Di Camargo





No vídeo, Zezé cita que a festa de inauguração do SBT News, o fez fazer o pedido de não participar do programa do SBT. O entendimento que Zezé di Camargo passa em vídeo é que não concorda com as atitudes tomadas pelas filhas de Silvio Santos na festa.

Esta coluna não é política, mas é implícito que a razão do pedido de Zezé di Camargo é um motivo político. O cantor alega que as filhas deveriam honrar o pai. Silvio Santos era judeu e toda a mídia divulgou que Israel repudiou as declarações desobre o Hamas e sobre Israel e tanto as filhas quanto a mulher de Silvio receberam o presidente Lula com muita festa na inauguração do

Repito que esta coluna não é sobre política, mas quando um cantor famoso nacionalmente expõe seu desejo de não participar da Festa de Natal do SBT e demonstra implicitamente motivos políticos, esta coluna pensou ser importante levar ao leitor a postura do ídolo.

Especial de Natal



Aliás, Zezé Di Camargo usou uma palavra muito pesada ao se referir ao comando do SBT, palavra esta que a coluna se permite não reproduzir.

O SBT gravou um especial de Natal que vai ao ar dia 17 de dezembro e tem Zezé Di Camargo além de Paula Fernandes e outros artistas.

Postura de artistas pelo mundo

Desde o advento da TV aberta em 1950, artistas por muitas vezes mostraram apoio a políticos de diversas ideologias. Isto sempre foi assim e sempre vai ser.

O artista é um ser humano dotado de sensibilidade e por esta sensibilidade expõe a sua arte, quer a música ou as artes cênicas. E esta sensibilidade por muitas vezes mostra o ímpeto de revelar e muitas vezes militar em suas ideias.

O artista é público

Cabe à coluna mostrar até o limite que puder sem tomar partido do que quer que seja.

O artista é um ser público, quer seja famoso ou não. E por ser um ser público tem que entender que suas revelações pessoais sempre vão ter na contrapartida a reação e a exposição do público ou da mídia. O público reage. A mídia deve mostrar.