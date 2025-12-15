YouTube/Casa Branca Trump diz que Rob Reiner foi morto por criticá-lo e cita “obsessão desenfreada”

Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (15) que Rob Reiner morreu por se opor publicamente a ele. A declaração ocorreu após a confirmação das mortes do diretor e da esposa, Michele Singer Reiner, encontradas na residência do casal, em Los Angeles. O presidente dos Estados Unidos publicou o comentário nas redes sociais ao comentar o histórico de críticas do cineasta.

Em postagem no Truth Social, rede social do mandatário dos Estados Unidos, Trump relacionou a morte de Reiner a críticas feitas ao próprio nome e citou um transtorno de forma pejorativa.

“[Rob Reiner] faleceu, juntamente com sua esposa, Michele, supostamente devido à raiva que causava nos outros por conta de sua enorme, inflexível e incurável doença mental conhecida como Síndrome de Transtorno de Trump, também chamada de TDS.”

Trump voltou a atacar o diretor ao afirmar que Reiner “enlouquecia as pessoas com sua obsessão desenfreada” pelo ex-presidente. “Ele era conhecido por enlouquecer as pessoas com sua obsessão desenfreada pelo presidente Donald J. Trump, com sua paranoia evidente atingindo novos patamares à medida que o governo Trump superava todas as metas e expectativas de grandeza, e com a Era de Ouro da América em pleno andamento, talvez como nunca antes”, escreveu.

O político também classificou Reiner como um artista em declínio. Trump afirmou que o cineasta foi “um diretor de cinema e astro da comédia outrora talentoso, mas agora atormentado e em dificuldades”.

Críticas de Rob Reiner a Trump

Rob Reiner era um crítico frequente de Donald Trump. Em entrevista à revista Variety, em 2017, o diretor declarou que o então presidente era “mentalmente incapaz” de ocupar o cargo. “Donald Trump é o ser humano mais despreparado que já assumiu a presidência dos Estados Unidos”, disse na ocasião.

A carreira de Reiner se estendeu por 64 anos. O diretor acumulou 90 créditos como ator, 55 como roteirista, 32 como produtor e 30 como diretor. Em 2025, lançou “Isto é Spinal Tap 2” e participou da série “O Urso”.

As declarações de Trump ocorreram em meio à investigação das mortes de Rob Reiner e de Michele Singer Reiner. O Departamento de Polícia de Los Angeles trata o caso como homicídio. As vítimas apresentavam ferimentos compatíveis com ataques de faca.

Nick Reiner, de 32 anos, filho do casal, foi preso após as mortes. Ele está detido no Parker Center, no centro de Los Angeles, com fiança fixada em US$ 4 milhões (cerca de R$ 21 milhões). O suspeito foi interrogado pela Divisão de Roubos e Homicídios.

A revista People afirmou que Nick Reiner é apontado como autor do crime por pessoas com contato direto com a família. O site TMZ informou que uma das filhas do casal encontrou os corpos e relatou à polícia que um membro “perigoso” da família seria o responsável.

Em entrevista concedida à People em 2016, Nick falou sobre dependência química. Ele relatou início do uso de drogas na adolescência e internações a partir dos 15 anos. Na época, afirmou estar em recuperação. “Já estou em casa há bastante tempo, e já me acostumei novamente a estar em Los Angeles e perto da minha família”, disse.

A família confirmou as mortes em comunicado oficial. “É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento trágico de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por esta perda repentina e pedimos privacidade durante este momento incrivelmente difícil.”

Rob Reiner nasceu em Nova York e iniciou a carreira como roteirista nos anos 1960. Ganhou destaque como ator na série “All in the Family” e venceu dois prêmios Emmy. Como diretor, assinou filmes como “Conta Comigo”, “A Princesa Prometida” e “Harry e Sally: Feitos Um para o Outro”.