Reprodução: Instagram Daniela Beyruti, Luciano Huck e Patrícia Abravanel

A interação entre Globo e SBT deu o que falar no último domingo (15) . Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel foram à emissora concorrente para fazer uma homenagem a Silvio Santos , que morreu aos 93 anos em agosto deste ano.



Na madrugada desta segunda-feira (15), a presidente do canal comemorou a ida aos estúdios com um álbum de fotos. "Queremos agradecer a Rede Globo, o Luciano Huck, Amauri Soares, Paulo Marinho e toda equipe da Globo pela preciosa homenagem feita no Melhores do Ano. Obrigada pela honra e carinho com que nos receberam. Essa noite vai ficar para sempre na nossa memória", disse ela na publicação.

Nos registros divulgados, Beyruti e Abravanel aparecem com os artistas da emissora, entre eles o apresentador do Melhores do Ano, premiação que prestigia o entretenimento, esporte e a comunicação realizadas pelos profissionais da empresa.

Em certo momento da atração, a Globo e o SBT fizeram um sinal simultâneo para os telespectadores, que tiveram a chance de acompanhar a transmissão nos dois canais. Em referência ao icônico apresentador, Patrícia e Huck jogaram o aviãozinho de Silvio Santos para a plateia do Domingão.





Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel Reprodução: Instagram Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel Reprodução: Instagram Daniela Beyruti, Dona Dea, Patrícia Abravanel e Luciano Huck Reprodução: Instagram Luciano Huck e Patrícia Abravanel Reprodução: Instagram Sonia Abrão e Daniela Beyruti Reprodução: Instagram William Bonner, esposa, Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel Reprodução: Instagram Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel Reprodução: Instagram