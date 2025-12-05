Globo/Instagram Enquete iG: quem você quer que ganhe a "Dança dos Famosos"?

A Dança dos Famosos definiu no último domingo (30) os três finalistas da temporada 2025 e deixou duas eliminações na reta final da competição do Domingão com Huck. Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão avançaram para a decisão marcada para 7 de dezembro, enquanto David Júnior e Jaque Paraense perderam a vaga após a soma das notas do júri artístico, plateia e público de casa.

A decisão será ao vivo e terá apresentações de valsa e samba como últimos desafios do ano. Vote em quem você quer que vença:





O programa do último domingo contou com Fernanda Lima como jurada artística convidada. Apenas dois casais ganharam avaliação abaixo de 10, segundo as notas de Zebrinha, que deu 9.9 para Silvero Pereira e Manu Bahtidão.

Silvero Pereira e Thais Souza lideraram com 266.2 pontos após somar notas como “10” de Fernanda Lima, Milton Cunha, Carlinhos de Jesus e Ana Botafogo. A plateia avaliou a dupla com 9.9, enquanto o voto de casa fechou em 10.

Wanessa Camargo e Diego Basílio apareceram logo atrás com 265.5. A dupla recebeu série de notas máximas do júri artístico. A plateia deu 9.7 e o público votou 9.8. O desempenho colocou Wanessa na disputa direta com Silvero, cenário que já vinha se formando em semanas anteriores.

Manu Bahtidão e Heron Leal avançaram com 265.4. A cantora recebeu “10” de quatro jurados e 9.9 de Zebrinha. A plateia avaliou com 9.8, e o voto do público fechou em 9.9. A diferença mínima mostra que Manu chega à final como uma das favoritas pelo conjunto de apresentações.



