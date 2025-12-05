Reprodução/Instagram/@anitta Anitta estará em Corrida dos Bichos

Durante a CCXP25, na última quinta-feira (4), foi revelado qual personagem Anitta interpretará em Corrida dos Bichos, filme original do Prime Video estrelado pelo ator Rodrigo Santoro. A produção chegará à plataforma em 2026.

A cantora dará vida à personagem Divina, que parece ser uma espécie de influenciadora desse universo paralelo. O papel será descrito como a "voz das ruas" de Corrida dos Bichos.

A narrativa se passa em um Rio de Janeiro distópico, onde o mar secou e a cidade tomou um novo rumo. Nesse cenário excêntrico, um dos maiores entretenimentos é a Corrida dos Bichos, competição em que apostadores magnatas controlam pessoas humildes, os "Bichos", durante uma corrida em busca de um prêmio milionário.

O filme acompanha a trajetória de um jovem altivo que luta para salvar a vida de sua irmã. A direção de Corrida dos Bichos é assinada por Ernesto Solis, Rodrigo Pesavento e Fernando Meirelles.





O longa ainda conta com grandes nomes da atuação, como Bruno Gagliasso, Ísis Valverde, Thainá Duarte e Matheu Abreu, e aborda temas como mudanças climáticas e desigualdade social.

Enredo

Em um futuro distópico, o Rio de Janeiro está em ruínas. O antigo Jogo do Bicho evoluiu para uma disputa violenta entre corredores, cada um representando um animal, que arriscam suas próprias vidas por um prêmio capaz de mudar seus destinos.

A regra é cruel: para competir, cada participante deve oferecer uma pessoa querida como garantia. Somente os vencedores recuperam seus entes queridos. O jogo serve como entretenimento para os poderosos, amplificando ainda mais seu domínio sobre a população.

Mano, um jovem corajoso que sempre sonhou em vencer a corrida, vê seu mundo desmoronar quando sua única irmã é oferecida como garantia para competir. Determinado a salvá-la, ele precisa confrontar seus próprios princípios e faz alianças improváveis ao longo da jornada em busca da vitória. Além disso, luta para acabar com o jogo de uma vez por todas.

Seu empenho torna-se essencial e pode reescrever o destino de todos os cariocas.

Anitta atriz

Anitta se dedica à carreira de atriz





A estreia da cantora de funk no mundo da atuação aconteceu em Copa de Elite, em que interpretou a repórter Helena Boccato. Ela se tornou famosa por sua versatilidade, misturando pop, funk brasileiro e música eletrônica.

A diva pop chegou a receber oito MTV Europe Music Awards, quatro Latin American Music Awards, três MTV Video Music Awards de Melhor Artista Latino do Ano e um Prêmio da Música Brasileira. Além disso, contou com duas indicações ao Grammy Awards e dez ao Grammy Latino. É conhecida como a "Rainha do Pop Brasileiro".