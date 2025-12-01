Instagram/@fernandalima Rodrigo Hilbert resolveu esclarecer os rumores sobre uma suposta crise sexual com Fernanda Lima

Fernanda Lima contou que recebeu apenas um presente de Rodrigo Hilbert em quase 25 anos de relacionamento, durante participação no podcast terapiRa, no YouTube. A declaração viralizou nesta segunda-feira (1º) e surpreendeu fãs do casal considerado “perfeitinho” nas redes.

Mesmo com o impacto do relato, Fernanda explicou que não costuma pedir presentes. “Vejo amigas falando para os maridos: ‘Olha, já vai chegar o meu aniversário, Dia dos Namorados…’. Não é uma coisa que me agrada pedir coisas ou avisar sobre meu aniversário”, disse.

Ela então confirmou que recebeu apenas um mimo de Hilbert. “Ganhei até hoje um presente do Rodrigo”, afirmou. O objeto é um castiçal feito por ele com peças de ferro-velho, exibido durante o programa e apresentado como uma criação artesanal.

A apresentadora detalhou a peça e disse que isso nunca a incomodou. “Um castiçal de ferro-velho que ele fez para mim. Eu não me importo. O guri tem mais de 20 anos de casado e nunca me deu nada que comprou em uma loja. Tudo ele fez — ou faz [risos]”.

Fernanda descreveu ainda o processo de criação do objeto. “Esse é o único presente que ganhei do meu marido em 25 anos. Ele fez toda essa estrutura. Isso é um negócio de moer pimenta… não sei como ele fez isso. Estou fazendo disso agora uma continuidade de uma obra de arte, as velas que se derretem”.

Apesar da surpresa do público, a apresentadora garantiu que não vê problema na ausência de presentes comprados. “Não quero nada material dele, e para mim está tudo certo. Essa coisa de: ‘[Quero] um anel, uma aliança…’ eu vou trabalhar para comprar, como sempre fiz. Não que eu ache ruim. Adoraria ganhar alguma coisa, mas não é a nossa gira”.

