Fernanda Lima contou que recebeu apenas um presente de Rodrigo Hilbert em quase 25 anos de relacionamento, durante participação no podcast terapiRa, no YouTube. A declaração viralizou nesta segunda-feira (1º) e surpreendeu fãs do casal considerado “perfeitinho” nas redes.

Mesmo com o impacto do relato, Fernanda explicou que não costuma pedir presentes. “Vejo amigas falando para os maridos: ‘Olha, já vai chegar o meu aniversário, Dia dos Namorados…’. Não é uma coisa que me agrada pedir coisas ou avisar sobre meu aniversário”, disse.

Ela então confirmou que recebeu apenas um mimo de Hilbert. “Ganhei até hoje um presente do Rodrigo”, afirmou. O objeto é um castiçal feito por ele com peças de ferro-velho, exibido durante o programa e apresentado como uma criação artesanal.

A apresentadora detalhou a peça e disse que isso nunca a incomodou. “Um castiçal de ferro-velho que ele fez para mim. Eu não me importo. O guri tem mais de 20 anos de casado e nunca me deu nada que comprou em uma loja. Tudo ele fez — ou faz [risos]”.

Fernanda descreveu ainda o processo de criação do objeto. “Esse é o único presente que ganhei do meu marido em 25 anos. Ele fez toda essa estrutura. Isso é um negócio de moer pimenta… não sei como ele fez isso. Estou fazendo disso agora uma continuidade de uma obra de arte, as velas que se derretem”.

Apesar da surpresa do público, a apresentadora garantiu que não vê problema na ausência de presentes comprados. “Não quero nada material dele, e para mim está tudo certo. Essa coisa de: ‘[Quero] um anel, uma aliança…’ eu vou trabalhar para comprar, como sempre fiz. Não que eu ache ruim. Adoraria ganhar alguma coisa, mas não é a nossa gira”.

Rumores de separação

A atriz e apresentadora Fernanda Lima declarou que, se um dia tiver que terminar com o marido, Rodrigo Hilbert, ela está pronta para lidar com a situação.. Foto: Reprodução: Flipar
A declaração agitou as redes, mas ela esclareceu que por enquanto o casamento com apresentador e modelo ainda está bem. . Foto: Reprodução: Flipar
Fernanda já tinha causado alvoroço recentemente nas redes sociais ao declarar que gosta de agendar os encontros amorosos com o marido.. Foto: Reprodução: Flipar
Rodrigo Hilbert se recuperou bem da cirurgia de emergência depois de sofrer um acidente enquanto participava de uma competição de Mountain Bike, na África do Sul.. Foto: Reprodução: Flipar
Ele precisou abandonar a competição e procurar um hospital. Os médicos descobriram que Rodrigo tinha um abscesso e, para evitar que a situação piorasse e se transformasse em algo mais grave, ele passou por cirurgia de emergência antes de retornar ao Brasil.. Foto: Reprodução: Flipar
Hoje em dia, Hilbert se concentra mais nas redes sociais, postando vídeos do seu dia a dia – seja cozinhando, praticando esportes ou curtindo momentos com a família.. Foto: Reprodução: Flipar
O casal costuma postar fotos de viagens que fazem pelo Brasil ou no exterior. Fernanda tem 5 milhões de seguidores no Instagram. Ele tem 5,3 milhões.. Foto: Reprodução: Flipar
Recentemente, ele publicou um clique raro em seu Instagram mostrando seus três filhos com Fernanda Lima: João, Francisco e Maria Manoela.. Foto: Reprodução: Flipar
Rodrigo Hilbert ficou conhecido por seu carisma, versatilidade e estilo de vida ligado à natureza, à culinária e à família.. Foto: Reprodução: Flipar
Nascido em 14 de março de 1980, em Florianópolis, Santa Catarina, ele iniciou sua carreira como modelo, trabalhando para grandes marcas e desfilando em passarelas nacionais e internacionais. . Foto: Reprodução: Flipar
Ele e Fernanda Lima estão casados desde 2003. Nascida em 25/6/1977, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, Fernanda iniciou carreira como modelo aos 14 anos, chegando a trabalhar em editoriais na Europa e Ásia .. Foto: Reprodução: Flipar
Aos 22 anos, estreou na TV em 1999, apresentando programas como Mochilão MTV e Interligado no MTV Brasil . Após breve passagem pela RedeTV!, migrou para a Globo em 2005, em programas como Vídeo Show, Fantástico e Por Toda Minha Vida. Foto: Reprodução: Flipar
Na Globo, apresentou talk show (2009–2018) e comandou reality shows como SuperStar e Popstar, ampliando sua presença em projetos musicais .. Foto: Reprodução: Flipar
Em 2014, foi convidada pela FIFA para apresentar o sorteio da Copa do Mundo e a premiação Bola de Ouro, sendo reconhecida internacionalmente como uma das principais figuras da mídia brasileira . . Foto: Reprodução: Flipar


