Reprodução/ GNT Astrid Fontenelle no "Saia Justa"

Astrid Fontenelle, de 64 anos, não pertence mais ao time de apresentadores do Grupo Globo. A comunicadora, vista tanto no GNT, quanto na TV aberta, ainda se pronunciou sobre o cancelamento do programa solo dela, o "Admiráveis Conselheiras".

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 1,4 milhão de seguidores, ela detalhou como tudo ocorreu. "Eu fui comunicado pelo GNT que eles não vão renovar o projeto do 'Admiráveis ​​Conselheiras'. É, não vamos ter mais", iniciou.





“Acho esse projeto belíssimo, tenho o maior orgulho de ter criado, e que marcou a vida de muita gente, mas sobretudo a minha. Tem horas que não tem explicação que dê conta, mas também é a vida, o mundo… E assim é a televisão”, acrescentou.

Antes de ter a atração cancelada, Astrid foi substituída no "Saia Justa", programa feminino no qual ficou por onze anos. Depois da saída dela, outras profissionais foram escaladas, como Eliana Michaelichen.

Projetos futuros

Fontenelle está na TV desde 1986 e passou por canais como TV Gazeta, TV Mix, Manchete, MTV, Band e GNT. Mesmo com o programa fora do ar, a apresentadora garantiu que não pretende se afastar do trabalho e que já há novas iniciativas encaminhadas para o ano que vem.

Ela contou que o "Clube do Livro e das Panelas", desenvolvido em parceria com Zeca Camargo, já está confirmado para 2026. Há ainda outros projetos em fase de preparação, mas Astrid preferiu não revelar mais informações até que tudo esteja oficialmente definido.

“Eu não gosto de ficar adiantando porque eu gosto das coisas assinadas, fechadinhas”, argumentou.

Ainda será vista na Globo

Astrid comandará a última temporada do "Chegadas e Partidas", no "Fantástico". A previsão é que a edição comece no dia 21 de dezembro. "A certeza que eu tenho é que nossa conexão seguirá, como nesses quase 40 anos, firme e forte”, adiantou.

"Dito isso: 'bora' seguirmos juntos? Esse é o meu convite para você que está comigo nesses 39 anos. Beijo e muito obrigado pela torcida sempre", concluiu.