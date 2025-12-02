Reprodução/TV Globo Wanessa Camargo e a suposta indireta a Dado Dolabella

Wanessa Camargo, Silvero Pereira e Manu Bahtidão estão entre os três finalistas escolhidos no último domingo (30) para o quadro Dança dos Famosos, do Domingão. Após a apresentação, Wanessa teria dado, supostamente, uma indireta indigesta para o ex-namorado, Dado Dolabella.

O apresentador Luciano Huck fez uma brincadeira sobre a grande movimentação dos dois artistas durante a coreografia. "É um tal de vai e volta. Sai para porta e volta da porta", frisou o âncora do dominical. No entanto, a resposta de Wanessa foi enfática: "Mas agora fechou a porta", disse ela.

Logo, os telespectadores notaram a indireta para o ator Dado Dolabella, com quem a filha de Zilu Godoy viveu uma relação bastante conturbada. "Entendeu, Dado Dolabella?", comentou um internauta. “Espero que dessa vez tenha fechado mesmo”, frisou outro.

Idas e vindas

Wanessa Camargo e Dado Dolabella viveram um relacionamento conturbado e cheio de idas e vindas. Eles começaram a namorar no ano 2000, mas acabaram brigando e se separando dois anos depois, em 2002. No ano seguinte, chegaram a reatar, porém, a relação durou menos de um ano.

Após 20 anos do primeiro relacionamento, em 2022, Wanessa e Dado voltaram a namorar. Em fevereiro de 2024, após a participação da cantora no Big Brother Brasil, o namoro chegou ao fim pela terceira vez.

Em agosto deste ano, o ator foi alvo de uma denúncia movida pela ex-namorada Marcela Tomaszewski, segundo a qual ele teria agredido Wanessa Camargo durante uma confraternização do Dança dos Famosos. A artista negou agressão física e falou em uma crise de ciúmes.

Marcela x Dado Dolabella



Tudo iniciou no fim de outubro, quando Marcela anunciou o término com Dado após um "desentendimento de casal". Horas depois, os dois reapareceram juntos, negando o rompimento. A situação tomou novos rumos quando uma amiga de Marcela divulgou fotos de hematomas e acusou o ator de agressão.

"Não adianta mexer com quem tem gente. Você vai pra cadeia, seu covarde! E você, Marcela, que me bloqueou por ter mandado você apagar os stories mentindo, dizendo que ele não te agrediu, postarei aqui tudo o que você me enviou da agressão", disse Rafaela Clemente nas redes sociais. As publicações foram compartilhadas pela atriz Luana Piovani.

A defesa de Marcela chegou a pontuar que ela foi coagida por Dado e pela antiga advogada dele a negar a agressão. Após o episódio, Fernanda Tripode, então advogada do ator, deixou o caso alegando "suposta coação" e "informações conflitantes apresentadas pelo casal". No dia seguinte, o advogado de Marcela, Diego Cândido, também se afastou, alegando que ela havia desistido da denúncia.

Dias depois, a influenciadora divulgou novo vídeo, em que Dado admite ter "afastado" a ex pelo pescoço durante uma briga. "Você me deu um tapa na cara. Eu te afastei pelo pescoço para você sair de perto de mim. Você sabe disso, cara", diz o ator nas imagens gravadas num carro.

Marcela confirmou o término, viajou para a Europa e afirmou que teme pelo comportamento do ex-namorado.

