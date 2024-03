Divulgação O cenógrafo revelou que já se envolveu com mulheres e participou de surubas

Milton Cunha revelou que já participou de surubas com mulheres quando estudava na Universidade Federal do Pará. O carnavalesco admitiu que sofreu preconceito durante a adolescência por ser gay e chegou a mascarar sua sexualidade para ser aceito pelos familiares e amigos.



"Gosto de homens que têm dois braços e duas pernas", contou o comediante Pahby em entrevista ao Mais Carnaval. "Qualquer coisa te interessa? Você tem uma vocação para mavambo, é isso?", questionou o cenógrafo.

"Já esteve com mulher, vai transar com mulher?", perguntou. "Eu estive, é ótimo. É transar, pegar, comer. Transei com mulher no meu tempo de Universidade Federal do Pará. Tinha 19 anos e era uma loucura... Surubas e tal. Adorei", respondeu.





"Com essa voz que você tem, meu amor, você come qualquer um, homem ou mulher", disparou Pahby. "Tenho comido... Mentira! Sou casado", pontuou Milton Cunha.

O carnavalesco participou da cobertura do Carnaval da Globo e foi recém contratado pela TV Brasil para integrar o time fixo de debatedores do programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães.

*Texto de Júlia Wasko

