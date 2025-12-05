Reprodução/Instagram/@lucasguimaraes Lucas Guimarães detona atitudes do irmão

O influenciador Lucas Guimarães ficou indignado ao falar sobre as agressões do irmão, Babal Guimarães, contra a namorada, a modelo Karla Lessa. Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram Babal dando tapas e puxando o cabelo da mulher. As gravações divulgadas teriam sido feitas na madrugada de 28 de novembro.

Em entrevista ao Fofocalizando, o apresentador ficou bastante emocionado ao falar sobre o irmão. De acordo com ele, Babal "se transforma" ao ingerir bebidas alcoólicas.

"Eu deixei claro: 'Cara, vai se tratar. Se você gosta de brigar, briga com homem, seu covarde'", disse ao vivo.

O influenciador falou sobre a gravidade do ato cometido pelo irmão e agradeceu pelo crime ter sido registrado.





"Que bom que foi na rua, que mostrou… imagina se fosse dentro de casa? Eu passei quatro meses sem falar com meu irmão, minha família nunca apoiou", disse Lucas Guimarães, que reiterou que nenhuma namorada de Babal chegou a relatar algo a ele, e por isso nunca tomou providências.

Reprodução/Instagram/@_karlalessa Influenciadora Karla Lessa





O apresentador ainda ressaltou que tem uma boa relação com Karla:

"Trabalho muito, tenho poucos momentos em família. Já estive com a Karla umas três vezes, uma menina querida, que passou pela fase em que meu irmão estava na cadeia; ela acompanhou ele nesse momento. Não tenho nada contra ela, uma menina querida. Estou tão chocado quanto o Brasil", frisou.

O que disse Babal Guimarães?

A conta oficial do influenciador no Instagram foi derrubada. Então, Babal criou conta reserva para se pronunciar sobre o caso. O irmão de Lucas Guimarães afirma que "rejeita firmemente" as acusações e que está "cooperando plenamente com as autoridades" para o andamento do caso.

"Em relação aos recentes comentários e alegações de agressão, venho esclarecer que rejeito firmemente qualquer acusação dessa natureza. Estou cooperando plenamente com as autoridades e confio que todos os fatos serão devidamente apurados. Reitero meu compromisso com a verdade e com o respeito a todos os envolvidos. Peço que informações não verificadas não sejam disseminadas para evitar conclusões precipitadas", disse.

O mesmo afirma que quando seu Instagram oficial for resgatado, dará mais informações sobre o caso.

🚨 COVARDE!!! O ESCR0T0 Babal Guimarães "irmão do Lucas ex do Carlinhos maia" agride a namorada em frente a um prédio em Maceió. pic.twitter.com/kmYcSjNugi — нαɗвαƖƖα #AFazenda17 (@hadtuiita) December 4, 2025





Quem é Babal Guimarães?

Reprodução/Instagram Babal Guimarães agride a namorada

Emanuel Francisco dos Santos Júnior, conhecido como Babal Guimarães, é um influenciador digital de Alagoas que ganhou destaque nas redes sociais com aparições ao lado do irmão, o também influencer Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia.

Com milhares de seguidores, Babal consolidou seu público por meio de conteúdo humorístico e dos bastidores da vida familiar. No entanto, nos últimos tempos, seu nome passou a aparecer envolvido em polêmicas.

Em 2024, ele foi condenado por agressão contra a ex-esposa, Teresa Santos Costa, recebendo uma pena de um ano e quatro meses em regime aberto, além de outras restrições judiciais.

🚨VEJA: Em entrevista ao vivo para o Fofocalizando, Lucas Guimarães disse que sente vergonha do irmão. pic.twitter.com/7c5sv3RVFJ— Alfinetei (@ALFINETEI) December 4, 2025




