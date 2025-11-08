SBT Felipeh Campos causa desconforto ao interromper Ronnie Von no Teleton

Felipeh Campos protagonizou um momento de climão durante o Teleton 2025, transmitido ao vivo na última sexta-feira (7). O apresentador, que voltou ao SBT para participar da campanha beneficente em prol da AACD, interrompeu Ronnie Von enquanto o colega falava, gerando desconforto no palco.

Após a interrupção, Ronnie reagiu de forma séria: “Sou eu que tenho que falar isso.” Na sequência, Felipeh pediu desculpas, mas o clima entre os dois ficou visivelmente tenso.

Usuários do X, antigo Twitter, e do Instagram criticaram o comportamento do apresentador. “Felipeh Campos adora falar mal dos outros, mas não percebe o quanto é ridículo no ar”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Não sei por que insistem em colocar o Felipeh Campos, cara podre.” Uma terceira pessoa acrescentou: “Não tinha alguém mais elegante para apresentar com o Ronnie Von? Que coisa horrível.”

Felipeh Campos havia deixado o SBT em julho, após discutir ao vivo com a delegada Raquel Gallinati durante o programa "Alô Você", comandado por Luiz Bacci. Desde então, passou a apresentar o Melhor da Noite, na Band.