O apresentador Luiz Bacci, do SBT, criticou a fala de Luciano Huck sobre a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, e repercutiu dentro e fora da TV. O apresentador da Globo encerrou o Domingão com Huck com um discurso sobre o acontecimento. No entanto, Bacci rebateu as palavras do comunicador global.

"É só vagabundo, traficante, assassino que morreu. Eu fiz um comentário na publicação do Luciano Huck, onde ele fala sobre a operação no Rio de Janeiro. E, misteriosamente, meu comentário sumiu, porque eu não concordei com o que ele disse", iniciou Luiz sobre o comentário que havia feito na página pessoal do marido de Angélica.

No entanto, Bacci é enfático sobre a megaoperação no Rio.

"Agora eu já entendi por que ele deve ter apagado o meu comentário. Parece que apagou, pelo menos eu não estou achando mais. Mas é o seguinte: eu não vou romantizar o crime, não vou romantizar o sofrimento das mães desses traficantes. Eu prefiro ficar do lado das mães dos inocentes, que choram até hoje por terem perdido seus filhos nas mãos da facção", pontuou o contratado do SBT.





Continuando suas críticas a Luciano Huck, o comandante do Alô Você diz que a população não aguenta mais a violência no Rio de Janeiro.

"E não precisa ser exatamente esse traficante que morreu, porque, até agora, só tem bandido. Entenda, Luciano Huck: é só bandido, é só vagabundo, é só assassino, é só traficante que morreu. Até agora, não tem nenhum inocente. Então, vou repetir: é só bandido que morreu. Para! Está feio. O povo não aguenta mais gente defendendo bandido. Essa narrativa ficou no passado, chega dessa conversinha, pelo amor de Deus", frisou.

Por fim, Luiz Bacci diz que o apresentador da Globo vive rodeado de seguranças e sua casa, extremamente bem protegida. O jornalista ainda diz que Huck só anda de carro blindado.

"Esse seu tipo de discurso é palhaço. Serve, na verdade, para intimidar a polícia a entrar no morro. É pra isso que serve: pra intimidar a polícia. Muito fácil falar da sua casa, né? Lá no alto do Joá, cercado de segurança, cercado de blindado. Nunca pôs o pé na favela e, toda vez que você ia à favela, o tráfico sabia que você estaria lá. Por isso, nunca viu um fuzil", disse.

"Conversa! Minha solidariedade às mães desses policiais e às mães desses filhos inocentes", finalizou.

O que disse Luciano Huck?

No último domingo (3), Luciano Huck deu sua opinião sobre a megaoperação que ocorreu no Rio de Janeiro. O comentário surgiu no final de sua atração na Globo.

"Eu não posso encerrar o programa de hoje sem falar sobre o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, boa parte da minha família continua em São Paulo, mas vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que escolhemos criar os nossos filhos, e é uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas, sem nenhum resultado", iniciou o esposo de Angélica.

"Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui, na TV Globo, para falar desse assunto? Cento e vinte mortos em uma operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número, há 120 mães que enterraram os seus filhos", afirmou.

Por fim, o apresentador concluiu:

"Então, encerro dizendo: olho no olho com as famílias dos policiais mortos. Eu nunca escondi a minha posição pública de apoio à boa polícia, aquela formada por profissionais bem treinados, respeitados pela corporação e pela população. Eu acredito na polícia pelos seus melhores exemplos, e não pelas suas exceções. Os quatro policiais mortos em combate saíram de casa para trabalhar e não voltaram. Essa também é uma parte devastadora dessa história. Espero que, no futuro, a gente não precise mais falar sobre isso dessa forma. Nós, brasileiros, queremos paz e segurança", disse.