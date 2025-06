Imagem/Foto: Montagem - SBT/Redes Sociais Felipeh Campos acusa delegada de mentir sobre polêmica





O jornalista e integrante do Alô Você, Felipeh Campos, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o desentendimento com a Dra. Raquel Gallinati, também participante da atração.

Felipeh esclareceu a polêmica após a Dra. Raquel Gallinati postar um desabafo nas redes sociais, taxando o colega de trabalho de mal-educado e o acusando de “tentar silenciá-la”.

Em postagem no Instagram, o jornalista iniciou: “Diante de todas as polêmicas que eu tenho assistido, que eu tenho visto, que eu tenho lido... Eu não ia falar absolutamente nada, porque tava me informando através de histórias extremamente equivocadas, que não têm um pingo de verdade” , disse.

“E é uma pena que isso venha de uma pessoa que representa a Justiça. Para quem assistiu e pra quem viu, sabe que eu não tentei silenciar absolutamente ninguém. O que eu fiz foi sair em defesa da Dra. Eliana Passareli, que, ela sim, estava sendo silenciada — ou talvez a delegada [Raquel Gallinati] tentando silenciar a procuradora do Estado, do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, que foi, inclusive, indicada pelo próprio governador Tarcísio” , frisou.

Campos disse que tomou uma atitude para defender a promotora Eliana Passareli. “E aí, ela sempre agindo de uma forma pra tentar menosprezar a promotora, Dra. Eliana Passareli. E o que eu disse, eu perguntei: ‘Dra. [Dra. Raquel Gallinati], por que a senhora insiste em desmentir a Dra. Eliana?’”





“Foi quando ela falou aquilo tudo que vocês já sabem. Então, antes disso — se vocês pegarem todos os vídeos — vocês verão, né? E nessa tentativa abusiva de dizer, né, que eu tentei silenciar uma mulher, isso é tudo balela” , continuou.

“Porque, na verdade, quem tentou silenciar a Dra. Passareli antes foi ela, não eu. Eu simplesmente saí em defesa de uma mulher — assim como ela também, porque afinal são duas mulheres representantes da Justiça debatendo no programa — e ela, sem respeito algum, inclusive pela promotora” , disse o jornalista.

O apresentador contou que ficou magoado com a situação. “Então, isso realmente me deixou muito chateado, e aí realmente eu perguntei por que ela estava agindo da forma que estava agindo com a Dra. Eliana Passareli” , pontuou.

Por fim, ele dá um aviso sobre a colega do Alô Você: “É uma pena que meus colegas, meus amigos jornalistas estejam comprando essa história, porque não passa, na verdade, de uma grande mentira e uma campanha antecipada à deputada, como ela já quer sair, inclusive” , finaliza.