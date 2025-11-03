Reprodução/Internet Gisele Bündchen estará no encerramento do Teleton 2025

Gisele Bündchen participará do Teleton 2025 em uma aparição especial no encerramento da campanha, marcada para os dias 7 e 8 de novembro no SBT. A confirmação foi feita por Patricia Abravanel durante a edição do Programa Silvio Santos exibida neste domingo (2).

A modelo estará no palco ao lado de Galvão Bueno e Ronaldo, que também foram anunciados como atrações do encerramento da 28ª edição da maratona solidária. O evento, em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), terá como mote “Confiamos no futuro, confiamos em você”, celebrando os 70 milhões de atendimentos realizados pela instituição desde sua fundação.

A meta de arrecadação do Teleton deste ano é de R$ 35 milhões, valor que será destinado à manutenção de sete centros de reabilitação, cinco oficinas ortopédicas e um hospital especializado em ortopedia.

Nomes famosos

Mais de 100 artistas já estão confirmados para o Teleton, que reunirá apresentadores e celebridades de Globo, SBT, Record, Band, TV Cultura e RedeTV!. Entre os nomes estão Serginho Groisman, Eliana, Gil do Vigor, Ana Furtado, Boninho, Luciana Gimenez, Maisa e Daniel. A proposta da campanha é unir forças do meio artístico e televisivo em torno da causa da inclusão e da acessibilidade.

A programação também contará com apresentações musicais de grandes nomes da música brasileira. Já estão confirmados shows de Ivete Sangalo, Junior Lima, Lexa, Luiza Possi, MC Daniel e Thiaguinho, entre outros. A expectativa é de que o engajamento do público e das personalidades envolvidas ajude a superar a meta estipulada para este ano.