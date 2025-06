Foto: Reprodução/Redes Sociais Raquel Gallinati detona Felipeh Campos





Raquel Gallinati, delegada e integrante do programa Alô Você, do SBT — atração comandada por Luiz Bacci — foi às redes sociais e se posicionou sobre o climão com o também integrante do programa, Felipeh Campos.

Em um quadro da atração, Raquel Gallinati debateu com a Dra. Eliana Passarelli sobre o tema central da polêmica: “O que fazer com criminosos que, como o Maníaco do Parque, claramente não têm condições de retorno à convivência em sociedade?”.

Após o momento, a Dra. Raquel acabou se desentendendo com Felipeh Campos e disparou: “Eu não estou falando com você, dá licença um pouquinho” , pontuou a delegada ao vivo, iniciando a discussão.

O apresentador, então, reagiu ao vivo às palavras da delegada: “Esse programa é do Luiz Bacci, eu faço parte da atração. Você não vai me tratar dessa forma, doutora, porque, se for pra levar por esse caminho, a gente vai discutir em outro âmbito. São duas mulheres aqui discutindo sobre essas leis, então você não vai me tratar dessa forma” , disse o jornalista.





Raquel Galinatti se pronuncia em suas redes sociais

Em suas redes sociais, a delegada Raquel Galinatti fez um pronunciamento sobre o ocorrido na atração de Luiz Bacci, a Dra. acusou o colega de trabalho de 'recortar falas' e de 'manipular'.

“Durante a discussão, em nenhum momento desrespeitei a Dra. Eliana Passarelli, a quem admiro. Apenas complementei a análise com dados atualizados — inclusive sobre a determinação do CNJ para o fechamento dos manicômios judiciários, ocorrida em 2023, fato ignorado por muitos" , inicia o texto.

Ela frisa que, Campos a tentou taxar de sem educação. "O que causa espanto não é a divergência de ideias, mas a tentativa desonesta de distorcer minha fala por parte de @felipehcampos, que é ótimo em fazer fofocas da vida dos outros, recortar falas, manipular e ainda tentar me taxar como 'sem educação', sem responsabilidade nenhuma" , continuou.

"Curioso é que isso partiu de alguém que não demonstra preparo nem educação para tratar de assuntos complexos e sérios — e, pior ainda, tentou silenciar a voz de uma mulher ao vivo. Uma mulher com conhecimento técnico, que se recusa a abaixar a cabeça" , frisou.

Por fim, a delegada deixa uma mensagem bem direcionada. "Se esse é o tratamento público que ele dá a uma mulher, imagine no privado" , finalizou o texto.