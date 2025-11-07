Reprodução/Instagram/@marciogreporter Márcio Gomes fala sobre COP30

Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a COP30, continua sendo alvo de polêmicas. Durante a cobertura da reunião de lideranças mundiais realizada na quinta-feira (6), em Belém (PA), o jornalista Márcio Gomes contou que gastou R$ 99 em apenas três itens: um refrigerante e dois salgados. O profissional da CNN Brasil reclamou dos altos preços nas redes sociais.

O jornalista comentou sobre a experiência em um vídeo compartilhado em suas redes.

"Amigos, nesse primeiro dia de discussões sobre o clima, eu, trabalhando bastante, correndo bastante aqui nesse parque da cidade, onde foi montado todo o complexo da COP30, fui buscar um salgadinho e está caro", iniciou ele.





O âncora mostrou os produtos e o valor da conta.

"Essa quiche de espinafre, mais esta, não vou fazer propaganda, e esse refrigerante zero deram setenta reais", disse.

Mesmo com a alta nos preços, Márcio contou que decidiu comprar outro salgado para se alimentar durante o resto do dia.

"Achei que ia ser pouco para me alimentar pelo dia inteiro, então comprei esse camarão com queijo, que deu 28 reais. Ou seja, aqui deu noventa e nove reais", detalhou.

O jornalista da CNN ainda brincou com a dimensão das porções e comentou sobre a justificativa do preço.

"Aí eu falei: 'Nossa, mas é salgadinho, vinte e nove reais?' E ela, a vendedora, disse: 'Mas o queijo é de Marajó'. Deve ser um queijo maravilhoso, claro que eu vou provar, respeitando a culinária local e tudo mais, mas esses preços estão exorbitantes aqui na COP", reiterou.

A publicação do jornalista tornou-se destaque devido aos valores cobrados dentro do evento. Além dos salgados, outros produtos estão com preços considerados altos: uma garrafa de água de 350 ml está sendo vendida por R$ 25, enquanto os sucos naturais chegam a R$ 30.

No entanto, o desabafo de Márcio Gomes recebeu reações contrárias de alguns usuários.

"Márcio, qual teu PIX? Se está ruim para ti, eu faço uma coleta, mano. Daí tu comes uma quiche de queijo do Marajó, não reclama e vai fazer reportagens belíssimas sobre a COP30 em Belém, porque pauta tem, maninho! Se está sem o termo, cria o termo, amigo", disse um internauta.

"Tem que reclamar na ONU que aluga estande em dólar. Um jornalista dessa envergadura reduzindo o debate climático ao preço de salgadinho", detonou outro.