Reprodução/Instagram/@rodrigofaro Rodrigo Faro surge de biquíni em foto

Rodrigo Faro, que foi recém eliminado do "Dança dos Famosos", resolveu entrar na brincadeira criada pela influencer fitness Patricia Ramos e arrancou muitas risadas dos seguidores. Em áudio que viralizou nas redes sociais, Patricia aconselha os seguidores a colocar o biquíni logo depois do treino para "manter o foco" e ficar mais atento ao que vai comer depois da academia.

Seguindo o forte conselho da influencer, Faro apareceu em um vídeo nesta quinta-feira (6) com o áudio ao fundo e vestindo um biquíni preto na parte de cima e uma cueca embaixo. "Dica para manter o foco", escreveu na legenda.

O comunicador foi eliminado do Dança dos Famosos no último dia 19 ao dançar Lind Hop. Ao se despedir da atração, o apresentador propôs um desafio para Luciano Huck.





"Semana que vem tem Criança Esperança, então vai ter Dança Gatinho de um jeito especial. Só vou falar um negócio. Eu não vou sozinho. Tô te avisando", frisou para Luciano Huck.

Após o resultado, Rodrigo Faro agradeceu pela oportunidade e falou sobre a importância da experiência . "Quero te agradecer demais, Lu [Luciano Huck]. Agradecer a oportunidade de estar aqui e fazer o que eu mais amo na televisão, que é dançar. A dança mudou a minha vida", afirmou o apresentador.

Luciano Huck também elogiou a trajetória de Faro durante a competição. "A história do Rodrigo Faro é antes da dança e depois da dança", comentou o apresentador do Domingão.



