Reprodução/Instagram/@ticipinheiro Ticiane Pinheiro comemora nova fase do marido

A apresentadora Ticiane Pinheiro, 49, comemorou a estreia do marido, César Tralli, 54, como âncora do Jornal Nacional nesta segunda-feira (3). Nas redes sociais, ela se declarou e celebrou a conquista do jornalista.

"Estamos todos aqui, grudados na TV, aplaudindo, torcendo e vibrando com você! Te amamos demais!", escreveu Ticiane, que também publicou nos Stories o primeiro "boa noite" do apresentador. "O primeiro 'boa noite' do meu amor na estreia do JN", acrescentou.

A famosa compartilhou ainda uma foto dos bastidores do Jornal Nacional, em que Tralli aparece sorridente ao lado de Tici, da filha do casal, Manuella, de seis anos, e da enteada Rafaella Justus, de 16.





William Bonner deixou a apresentação do Jornal Nacional, além do cargo de editor-chefe. Agora, ele se dedicará ao Globo Repórter, onde se juntará a Sandra Annenberg em 2026.

Lembrando que, Ticiane Pinheiro foi liberada pela Record, onde é contratada e apresenta o matinal Hoje em Dia, para a gravação da vinheta de fim de ano da Globo ao lado do marido.

Primeiro dia de César Tralli como âncora

Na noite da última segunda-feira (3), Tralli estreou oficialmente como âncora do jornalístico. Ao lado de Renata Vasconcellos, o profissional iniciou o JN com a escalada tradicional, destacando as fortes chuvas em várias regiões do país e a chegada do príncipe William ao Brasil para a COP30. A mudança na apresentação não foi mencionada durante a abertura.

O programa mostrou Tralli e Renata Vasconcellos conduzindo juntos a edição pela primeira vez. A única referência direta à estreia ocorreu durante a previsão do tempo, quando a nova jornalista do quadro, Eliana Marques, deu as boas-vindas ao âncora.

Entretanto, nas redes sociais, Tralli compartilhou registros do primeiro dia na nova função e agradeceu o acolhimento da equipe.

"Meu novo cantinho… na firma! Renata e equipe me receberam com todo carinho e afeto. Sou muito grato, muito mesmo à toda essa energia boa e poderosa", escreveu no Instagram.

O jornalista mostrou a nova mesa de trabalho e revelou o presente que recebeu de Renata Vasconcellos: um vaso de plantas e um cartão de boas-vindas.

"Aqui começa uma nova jornada, que ela faça da gente pessoas melhores, mais sensíveis e conscientes. E que você tenha de mim muito carinho e força, bem-vindo", dizia a mensagem lida por César.