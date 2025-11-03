Reprodução/Fox2 Angie Mock é presa nos Estados Unidos

A apresentadora de televisão Angelynn Mock, conhecida como Angie Mock, foi detida pela morte de sua mãe, Anita Avers, encontrada com diversas perfurações provocadas por múltiplos golpes de faca em sua casa, no dia de Halloween. O crime aconteceu no estado do Kansas, Estados Unidos.

De acordo com um comunicado publicado nas redes sociais pelo Departamento de Polícia do Condado de Sedgwick, agentes atenderam a um chamado de "agressão com arma branca" em uma residência em Wichita, Kansas, por volta das 7h52 da manhã (horário local) da sexta-feira, 31 de outubro.

Na casa, os policiais encontraram Angelynn, ex-âncora da emissora Fox 2, de Saint Louis, de 47 anos, em frente à casa. Ao entrarem na residência, localizaram a idosa de 80 anos, "inconsciente em sua cama, com múltiplos ferimentos a faca".





Anita chegou a ser levada com vida a um hospital da região, mas acabou falecendo naquela mesma manhã, segundo o comunicado à imprensa. Angie foi encaminhada para atendimento médico devido a ferimentos não especificados e, em seguida, conduzida à delegacia.

Segundo a imprensa local, a ex-apresentadora disse aos paramédicos que cometeu o assassinato "para se salvar". Vizinhos relataram ter visto Angie saindo da casa cambaleando e coberta de sangue.

"Havia uma mulher que se aproximou do nosso carro com as mãos e o corpo cobertos de sangue, pedindo para ligarmos para o 911", contou uma vizinha à emissora KAKE.

Detida na prisão do Condado de Sedgwick, Angie foi acusada de assassinato em primeiro grau, com fiança estipulada em US$ 1 milhão, conforme registros públicos do condado. A investigação segue em andamento.

Segundo o LinkedIn, Angelynn trabalhou como repórter e apresentadora na Fox 2 em St. Louis entre 2011 e 2015. Depois, atuou na área de vendas e, mais recentemente, trabalhava em uma empresa de gerenciamento de dados.