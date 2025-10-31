Reprodução/Globo William Bonner deixou o Jornal Nacional após quase três décadas

Depois de 29 anos comandando o noticiário mais assistido da televisão brasileira, William Bonner não é mais âncora do Jornal Nacional. O jornalista encerrou seu ciclo no telejornal na noite desta sexta-feira (31), em uma emocionada passagem de bastão para César Tralli, que assumirá a bancada ao lado de Renata Vasconcellos a partir da próxima segunda (3).

A audiência, porém, não mudou com o último ‘boa noite’ do mais longevo apresentador do noticiário da Globo, ao menos é o que indicam os dados da Grande São Paulo. Os números prévios de ibope da principal metrópole do país, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, mostram que a despedida de William Bonner não melhorou os índices do Jornal Nacional.

Pelo contrário: o ‘boa noite’ de William Bonner marcou apenas 23,70 pontos de média, patamar idêntico ao obtido pelo jornalístico nas quatro sextas anteriores. Entre 20h30 e 21h45, 38,34% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados no telejornal da Globo.

Não surpreendeu



Com um pico de 24,44 pontos às 21h32, a última noite de Bonner no comando do principal noticiário do país não figurará nem entre os cinco melhores desempenhos do noticioso neste ano. Os melhores números do Jornal Nacional em 2025 continuam sendo da edição transmitida em 6 de outubro, quando o telejornal marcou 28,1 pontos de média, com pico de 31,5.

A concorrência

A vice-liderança entre as TVs abertas durante a despedida de William Bonner do Jornal Nacional ficou para a Record, que marcou 6,03 pontos com o Jornal da Record e a novela Mãe.

O SBT, com seu principal telejornal e a novela A.Mar, marcou 2,88, seguido por 1,29 ponto da Band (com Cruel Istambul e Show da Fé) e 0,38 da TV Cultura, com o programa Opinião e o Jornal da Cultura. O somatório dos serviços de streaming pontuou 16,19, enquanto os canais da televisão por assinatura tiveram, juntos, 3,90 de média.