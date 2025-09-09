Reprodução/Record/@rafabrites Rafa Brites poderá substituir Ticiane Pinheiro

A apresentadora Rafa Brites vem ganhando cada vez mais destaque na Record. Diante dos rumores sobre uma possível saída de Ticiane Pinheiro da emissora, o nome da esposa de Felipe Andreoli passou a ser cogitado para assumir o comando do programa matinal Hoje em Dia. A substituição ocorreria caso Pinheiro deixe realmente o canal.

O contrato de Ticiane com a Record termina em dezembro e, ao que tudo indica, não será renovado. Nos bastidores, há a expectativa de que a apresentadora assine com a Globo, especialmente após a promoção de seu marido, César Tralli, e da mudança da família para o Rio de Janeiro.

Ainda assim, a emissora da Barra Funda não quer ser surpreendida com a saída repentina. Rafa Brites, que se destacou na apresentação da última edição do Power Couple Brasil ao lado de Andreoli, é vista como uma substituta natural. A apresentadora demonstrou boa conexão com o público e já está adaptada à rotina da emissora.





Nos corredores da Record, é praticamente certo que Rafa tem o perfil ideal para integrar o elenco do Hoje em Dia, ocupando o posto deixado por Ticiane. Internamente, essa possibilidade já é considerada, mesmo sem qualquer confirmação oficial. As informações são da jornalista Carla Bittencourt.

Enquanto isso, Ticiane mantém discrição sobre seu futuro profissional, mas o clima na emissora de Edir Macedo já é de despedida.

Sobre Rafa Brites

Nascida em Porto Alegre, Rafa é formada em Administração. Morou nos Estados Unidos, onde iniciou sua carreira artística, fazendo anúncios publicitários e participações em programas de televisão. Posteriormente, assinou contrato com a Mix TV e passou a apresentar o programa Comando.

Em 2014, foi contratada pela TV Globo para atuar como repórter do Mais Você. No ano seguinte, passou a apresentar o SuperStar, ao lado de Fernanda Lima e André Marques. Entre 2017 e 2018, integrou a equipe do Vídeo Show como repórter.

Em 2024, após sete anos afastada da televisão, assinou contrato com a Record para apresentar a sétima temporada do Power Couple Brasil, ao lado do marido, o jornalista e apresentador Felipe Andreoli.

Atualmente, comanda os programas Love & Dance e Game dos 100, exibidos aos domingos na Record.



