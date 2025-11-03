Dona Ruth , mãe da cantora Marília Mendonça, vai construir uma nova residência em um condomínio de luxo no interior de Goiás. O imóvel, pensado como um espaço de descanso para a família, ficará em uma área cercada por natureza e estrutura completa de lazer, com quadras, espaços de convivência e acesso a um lago.
A decisão trouxe uma dúvida comum entre proprietários: o que é preciso saber antes de começar a obra em um condomínio fechado? Segundo a síndica Juliana Moreira, seguir as normas internas é essencial para evitar transtornos e garantir a harmonia entre vizinhos.
“O projeto precisa ser apresentado à administração e aprovado antes do início da construção. Cada condomínio tem regras sobre altura, recuos, fachadas e materiais permitidos, ignorar essas etapas pode gerar multas e atrasos”, explica Juliana.
Ela destaca ainda a importância do planejamento logístico da obra. “Respeitar horários para barulho, controlar a entrada de caminhões e manter a limpeza do entorno são medidas que fazem diferença no convívio. Também é importante não obstruir áreas comuns durante a construção”, orienta.
Para Juliana, atenção aos detalhes evita dores de cabeça e garante uma convivência harmoniosa. “A construção de uma casa envolve mais do que arquitetura. Exige respeito ao coletivo e compromisso com as regras que organizam aquele espaço”, conclui.