Reprodução/Instagram Apresentadora da Record é furtada e pede celular de volta

O que era para ser uma noite de celebração e música no Estádio do Mangueirão, em Belém, no Pará, acabou marcada por um incidente desagradável. A jornalista e apresentadora da TV Record Belém, Priscilla Amaral, relatou ter sido vítima de furto durante o festival Global Citizen Amazônia, na noite deste sábado (1°).

Em postagem nas redes sociais, Priscilla contou que teve seu celular levado enquanto participava do evento, que contou com apresentações de artistas nacionais e a participação especial do vocalista do Coldplay, Chris Martin.

“Um evento bacana, mas as quadrilhas estão à solta mesmo com a segurança reforçada. Eu estava com uma fivela de cabelo, mas fui impedida de entrar com ela; enquanto isso, pessoas que furtam celulares circulam livremente” , comentou a apresentadora.

Segundo Priscila, o furto ocorreu durante uma aglomeração intensa de pessoas. Ela afirmou ter identificado o suspeito e fez um apelo público para que o objeto seja devolvido.

“Eu lembro do momento, olhei para o rosto da pessoa e conversei com ela. Dou uma chance para se arrepender e devolver o meu celular. Se eu buscar outros meios, as consequências podem ser mais graves” , afirmou.

Saiba mais sobre o evento



O Global Citizen Festival realizado na América Latina reuniu cerca de 50 mil pessoas neste sábado (1º) no Estádio do Mangueirão, em Belém. O evento, que antecede a COP 30, trouxe à tona discussões sobre justiça climática e críticas ao garimpo ilegal, desmatamento e exploração de petróleo na Foz do Amazonas.

O público transformou o estádio em um gigantesco coral, cantando junto com artistas nacionais e internacionais. Entre as atrações estavam Chris Martin, Charlie Puth, Seu Jorge, Daniela Mercury, Anitta, Viviane Batidão e Gaby Amarantos.

Os shows foram intercalados com discursos de ativistas e lideranças indígenas, que defenderam a proteção das florestas e denunciaram atividades ilegais. Entre elas, a cacique Juma Xipaya, que já denunciou invasões de garimpeiros em seu território, falou sobre os impactos do garimpo e da exploração de petróleo na Foz do Amazonas.

O Arraial do Pavulagem trouxe à cena elementos típicos da cultura local, como o boi azul e danças tradicionais, reforçando a presença da cultura paraense em um festival de alcance internacional.

No palco, Chris Martin chegou a se arriscar em palavras em português e realizou um dueto com Anitta. Charlie Puth encantou com seu piano e afinada performance, enquanto Gilberto Gil animou o público com clássicos como Tempo Rei e Toda Baiana. Seu Jorge apresentou um dos shows mais longos, incluindo participação de Chris Martin em um dos números. Anitta fechou a noite com cerca de uma hora de apresentações, incluindo o lançamento de uma música nova em parceria com Viviane Batidão.

Além das apresentações musicais, o evento contou com instalações artísticas e ambientais, como esculturas do Jaguar Parade e “árvores artificiais” montadas em pontos estratégicos do estacionamento do Mangueirão. Algumas dessas árvores foram construídas com lixo eletrônico, enquanto outras faziam referência à cultura indígena, com objetos como cuias e telhados de palha.