Arquivo/Portal iG Dado Dolabella admite ter agredido Luana Piovani em 2008

Em uma entrevista que será exibida neste domingo (2) pelo programa Domingo Espetacular, da Record, o ator Dado Dolabella reconheceu publicamente, pela primeira vez, que agrediu a atriz Luana Piovani durante um episódio ocorrido em 2008. A confissão encerra anos de versões contraditórias sobre o caso, que marcou a trajetória do artista e teve grande repercussão na época.

*Esta reportagem contém descrições de violência física, agressões e referências a traumas. Se esses temas forem difíceis para você, considere não ler o texto completo. Se você estiver em risco imediato, ligue 190. Para atendimento e orientação a mulheres em situação de violência, procure a Central de Atendimento à Mulher — 180. Se precisar de apoio emocional, o CVV — 188 oferece escuta 24 horas.

Ao ser questionado diretamente pelo repórter Roberto Cabrini sobre o episódio, Dolabella iniciou sua resposta tentando relativizar o conflito.

“Houveram agressões mútuas” , disse.

Em seguida, no entanto, admitiu: “Agredi, agredi, eu reconheço sim.”

O ator, de 45 anos, detalhou a sua versão dos fatos. Segundo ele, o desentendimento teria ocorrido no fim de uma festa, quando insistia para que os dois voltassem para casa.

“Já eram três da manhã, eu precisava gravar no dia seguinte e pedia para irmos embora. Ela dizia: ‘só mais uma música, só mais um chopinho’. Em determinado momento, decidi sair sozinho” , relatou.

Dolabella afirmou que, ao virar as costas, foi segurado por Piovani pelo braço.

“A unha dela entrou no meu braço, e, na tentativa de me soltar, fiz assim”, descreveu, reproduzindo o gesto diante das câmeras.

“Minha mão pegou com tudo nela, e ela caiu. Fui covarde, porque a força de um homem e de uma mulher são completamente desproporcionais.”

A camareira de Luana, Esmeralda de Souza, hoje com 90 anos, também relatou ter sido agredida ao tentar intervir.

“Fui socorrer a Luana, e ele me jogou longe. Quebrei os dois pulsos”, afirmou ao Domingo Espetacular.

A indenização determinada pela Justiça, segundo Esmeralda, nunca foi paga. Dado justificou a falta de pagamento dizendo “não ter dinheiro”.

Durante a entrevista, o ator também comentou outras acusações de violência contra mulheres. Mesmo assim, afirmou não se considerar machista: “Eu me considero veganista, me considero humanista.”

A entrevista marca um novo capítulo na longa controvérsia envolvendo Dolabella e Piovani. A atriz, que vive em Portugal e não quis comentar a nova declaração do ex-namorado, já havia relatado publicamente as agressões em diversas ocasiões ao longo dos últimos anos.

Ao final da conversa, o ator disse buscar uma nova fase pessoal.

“Tenho tentado me reconstruir, olhar para os meus erros e me tornar alguém melhor”, afirmou.