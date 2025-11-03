Reprodução/TV Globo Angélica e Luciano Huck no Domingão

Angélica Ksyvickis participou do Domingão com Huck no último domingo (3). No entanto, a apresentadora deixou o marido sem jeito ao fazer um comentário sobre o nariz de Luciano Huck, insinuando que o órgão é importante nos momentos de intimidade do casal. "Esse bico é uma loucura", disse ela.

A famosa foi jurada da Dança dos Famosos nesta semana. Durante sua participação, foram exibidos momentos marcantes de sua vida pessoal e carreira, incluindo fotos ao lado do marido, em uma homenagem especial.

O humorista Ed Gama aproveitou o clima descontraído para brincar com o apresentador. "O Joaquim [Huck] não tinha medo do bico do pai, não?", perguntou ele, referindo-se ao filho mais velho do casal.





Angélica respondeu de forma bem-humorada: "Engraçadinho, né? Não responde, deixa que eu respondo. Ed Gama, respeite o bico do meu marido, porque esse bico, amor, é uma loucura, tá?". A declaração arrancou risadas e deixou a plateia surpresa.

Nas redes sociais, o momento repercutiu: "O jogo de câmeras depois da Angélica falar que o bico do Luciano Huck é uma loucura foi o auge da televisão", comentou uma internauta. Outra elogiou o casal: "Luciano Huck e Angélica são muito casal pop, né? O jeito que ele olha para ela e fala dela é muito fofo", disse.

Um dos casais mais queridos da televisão brasileira, Angélica e Luciano Huck se casaram em 2004. Eles são pais de três filhos: Joaquim, Benício e Eva. "Foi o dia mais feliz das nossas vidas", relembrou a comunicadora ao falar sobre o casamento com o apresentador.