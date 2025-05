SBT Luiz Bacci volta ao SBT após 15 anos e comanda novo programa diário

O jornalista e apresentador Luiz Bacci foi anunciado nesta quinta-feira (15) como novo apresentador do SBT. A confirmação aconteceu durante coletiva de imprensa realizada na sede da emissora. O jornalista estreia o programa Alô Você no dia 26 de maio, às 11h. Bacci retorna ao canal após 15 anos.

A volta de Bacci foi destacada por Daniela Beyruti , diretora de conteúdo e filha de Silvio Santos, durante o evento. “Ele é um resgate do SBT. Bem-vindo de volta!”, declarou. O programa Alô Você terá foco em jornalismo e entretenimento no horário do almoço.

“O jornalismo é extremamente importante e faz parte dos nossos pilares: entretenimento, família e informação”, afirmou Daniela, reforçando a nova fase editorial da emissora. Bacci, que deixou a Record em janeiro, assume o comando do novo projeto com a promessa de unir informação, bom humor e emoção.

O jornalista afirmou que a volta ao SBT tem um significado especial. “A sensação era de um filho deixando a casa do pai para desbravar o mundo”, disse. Segundo ele, a preparação ao longo dos anos foi essencial para enfrentar o desafio de liderar um programa em rede nacional.





Programa quer unir informação e esperança

Emocionado, Bacci relembrou o convite feito por Silvio Santos anos atrás, quando ainda era jovem. “O Silvio tinha me convidado para apresentar um programa chamado ‘ Boletim de Ocorrências ’, mas era muito jovem [...] percebi que devia descer degraus da minha carreira e me preparar para subir com mais forças nas pernas”.

O novo projeto terá abordagem mista, com foco em atualidades, casos de mistério e quadros que promovam o bem-estar do público. “A gente não pode fugir da notícia factual [...] mas ao mesmo tempo da risada”, disse. Ele também destacou o objetivo de transformar histórias difíceis em mensagens positivas.

Bacci afirmou que Alô Você terá um compromisso com o desfecho das histórias que apresenta. “Você mostra uma história, traz um problema, e no dia seguinte o jornalista acaba esquecendo aquilo [...] Eu acho que esse compromisso a gente também pode assumir com começo, meio e fim”.

Ele explicou que a decisão de deixar a TV foi repensada após o desaparecimento de uma jovem. “Eu falei: 'Caramba, eu tomei essa decisão de dar uma parada, mas me equivoquei ao esquecer a responsabilidade com essas pessoas'”.

O jornalista encerrou a coletiva com um apelo ao público. “Eu espero que o público nos abrace. A gente vai com muita humildade. O SBT está se reposicionando de marca, encontrando seu caminho diante dos novos desafios da mídia”, afirmou.

A emissora ainda não detalhou todos os quadros do Alô Você , mas prometeu que o programa terá reportagens exclusivas e participação ativa dos telespectadores.

Bacci ficou conhecido na Record ao apresentar o Cidade Alerta e o Balanço Geral . Trabalhou na emissora por 15 anos. Em nota, a Record afirmou que a saída aconteceu “ em comum acordo ” e agradeceu pelas contribuições.