Reprodução/Instagram/@tatimachado Tati Machado é recebida com carinho no Mais Você

Tati Machado apareceu em suas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (8), para compartilhar um vídeo mostrando seu retorno à televisão, onde assumirá o comando do Mais Você durante as férias de Ana Maria Braga. A apresentadora foi recebida com aplausos pela equipe do programa, que deixou um recado carinhoso para ela em seu camarim.

Por meio dos Stories de seu perfil no Instagram, Tati mostrou um registro destacando a porta do camarim, que trazia uma linda mensagem em homenagem para a profissional:





"A mais maravilhosa do mundo. Bem-vinda de volta, Tati Machado", dizia o bilhete.

Logo depois, ela mostrou a equipe aplaudindo bastante e comemorando com entusiasmo a sua volta. Tati estava afastada há mais de quatro meses devido à perda de seu bebê no oitavo mês de gestação.

Férias de Ana Maria Braga

Tati Machado será a responsável por comandar o programa durante os quinze dias de descanso de Ana Maria Braga da atração global.

"Recebo com muito amor essa tarefa de cuidar da casa da Ana Maria Braga por algumas semanas. Mas convenhamos, a Ana é insubstituível, isso é incontestável, né?", afirmou Tati quando a missão lhe foi dada.

O retorno de Ana Maria está previsto para o dia 29, uma segunda-feira. Desta vez, houve uma mudança em relação aos profissionais escalados para cobrir sua ausência. Frequentemente chamados para substituí-la, Talitha Morete e Fabrício Battaglini não foram escalados nesta ocasião.

Além da ausência da apresentadora titular, o programa também contará com a baixa de Fábio Caniatto, responsável por dar vida ao carismático Louro Mané. Ele também ficará fora do ar por quinze dias.

Gil do Vigor também está escalado como dupla de Tati para substituir a apresentadora do "Mais Você" e agradeceu.

"Gente, eu estou vigorando. Eu e minha amiga, Tati Machado, recebemos a missão de comandar o 'Mais Você' enquanto nossa amada Ana Maria Braga e o Louro tiram férias! Eu nem tenho palavras para agradecer tanta confiança. Vamos dar todo o nosso amor e energia e vamos cuidar da sua casinha com todo o carinho", disse no X, antigo Twitter.