Reprodução/TV Globo Luciano Huck no The Wall

O game show The Wall voltou ao Domingão com Huck no último domingo (7) e, logo no programa de estreia da temporada, preparou uma pergunta relacionada ao SBT. A participante acertou a indagação, porém, a bola verde caiu na área que valia apenas R$ 10.

Luciano Huck iniciou o jogo com a integrante Thaís Barbosa, que precisou responder às perguntas do quadro.







"Vamos à primeira pergunta? Opções na tela", disse o apresentador, que então leu as alternativas:

"A) Quico; B) Chiquinha; C) Chaves", disse.

"A sua filha gostava de Chaves?", perguntou Huck à mãe da participante, que acompanhava a atração.

"Adora", respondeu ela, brevemente.

"É mesmo, é?", reagiu o apresentador.

Muito empolgada com a pergunta, Thaís respondeu:

"'Ninguém tem paciência comigo' é um bordão de um desses personagens", leu ela, e logo emendou:

"A resposta é a letra C, Chaves", contou.

"Ela é fã, respondeu com um sorriso no rosto... Sem querer querendo, a resposta está... certa!", comemorou Huck, torcendo para a bola verde cair na casa que valia R$ 40 mil.

Para tentar a sorte, a parceira de Thaís no jogo, Vera Oliveira, tentou emanar energias positivas. Ela escolheu o espaço 7 da parede, próximo aos valores altos, mas a bola acabou caindo na casa de R$ 10.

No fim da atração, Thaís rasgou o contrato e levou para o "Instituto C" o prêmio de mais de R$ 190 mil. Caso tivesse assinado o documento, receberia somente R$ 68 mil.

Como funciona o The Wall

Uma dupla de participantes responde a perguntas de conhecimento geral com o objetivo de acumular o maior valor possível em dinheiro. Ao acertar, o valor da pergunta é adicionado ao prêmio por meio das bolas verdes; ao errar, o valor é descontado, representado pelas bolas vermelhas, que podem até mesmo zerar ou reduzir significativamente o valor acumulado.

A sorte tem um papel fundamental, já que as bolas - verdes ou vermelhas - caem de uma parede de 15 metros de altura, e o valor que elas atingem depende da posição onde caem.

O objetivo final é que a dupla saia com o maior valor possível e assim, levar uma grande premiação para casa.