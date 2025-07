Reprodução: Globo Ana Maria Braga chama atenção de equipe ao vivo





A apresentadora Ana Maria Braga deu uma bronca ao vivo em dois profissionais de sua equipe nesta terça-feira (8). Durante o programa, exibido ao vivo, a veterana já havia até compartilhado sua reflexão do dia e estava pronta para se despedir do público.

Então, acompanhada na sua famosa mesa de café da manhã por Gil do Vigor e Alessandro Jodar, a famosa segurou um pouco o vespertino e soltou o verbo sobre os profissionais que estavam nos bastidores do Mais Você:

"Como aqueles dois meninos que estão ali conversando lindamente, por favor, mostra lá a ceninha. Continuem conversando vocês dois. Bate-papo bom esse. Bom mesmo, resenha boa, vamos conversar, quem sabe eles prestam atenção" , frisou.

Extremamente desconfortáveis, os dois foram mostrados ao vivo na Globo, já que a veterana pediu para mostrá-los e soltou a bronca. Depois, a apresentadora se despediu do público, entregando a faixa para a programação local.

A atitude gerou controvérsias nas redes sociais, com diversos comentários sobre o assunto:

"Desnecessária! Quer chamar a atenção de alguém, chama no off. Não precisa constranger ninguém" , disse uma.

"Ela foi muito deselegante, ainda mais mostrar a carinha dos meninos" , comentou outra.





Ana Maria Braga revela ausência no Mais Você e fala sobre motivo

A apresentadora anunciou que não comandará a edição do Mais Você na próxima quarta-feira (9). O motivo de força maior é a participação de Ana Maria em uma cerimônia no Rio de Janeiro, onde receberá um prêmio na categoria TV do jornal O Globo.

Ela não esconde a alegria em receber a premiação e destacou em sua atração:

"Hoje à noite vou receber um prêmio muito especial, do jornal O Globo, na categoria TV, e ele chega no momento em que O Globo completa 100 anos de existência. É um marco, uma honra receber. A solenidade vai ser no Rio de Janeiro" , afirmou.

Por fim, Ana Maria contou que a apresentação do programa ficará a cargo de Talitha Morete e Gil do Vigor:

"Então, daqui vou direto para o aeroporto e, como acaba tarde, não vou conseguir chegar aqui para apresentar o Mais Você amanhã. A missão vai ficar com a Talitha Morete e com o Gil do Vigor, que amanhã vai estar aqui" , encerrou a apresentadora.