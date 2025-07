Reprodução: Globo Ana Maria Braga e Maria no Mais Você





Maria, chefe da cozinha do Mais Você, quebrou uma das principais normas da Globo sem querer, durante a edição ao vivo desta quinta-feira (24). Enquanto auxiliava Ana Maria Braga no preparo de uma torta assada de limão siciliano, ela acabou citando o nome de uma marca que não patrocina o programa, ao responder uma pergunta da apresentadora.

As duas explicavam a receita passo a passo aos telespectadores quando, em determinado momento, Ana Maria misturou dois litros de leite com um pouco de suco de limão para talhar. Em seguida, era preciso coar os líquidos com a ajuda de um pano, e a apresentadora pediu o auxílio de Maria para mostrar ao público a melhor forma de fazer isso.





“Botou uma peneira, um paninho... Como se chama esse paninho, Maria?” , perguntou Ana.

“Perfexx” , respondeu a chef, sem lembrar que o nome se referia a uma marca registrada que não patrocina a atração.

“Hã?” , reagiu Ana Maria, rindo.

“Perfexx” , repetiu Maria.

“Essa é a marca, Maria!” , comentou a apresentadora, fazendo a colega cair na risada.

A Globo mantém uma regra rígida que proíbe seus artistas, apresentadores e convidados de mencionarem marcas ou nomes de outras emissoras sem autorização prévia — especialmente quando se trata de produtos que não patrocinam a emissora.

“Não pode, Maria” , alertou Louro Mané.

“Pano de prato!” , corrigiu Ana Maria.

“É um pano multiuso, tem que ter buraquinhos para passar. Pior que vão ter que pagar essa, viu, Maria? Essa foi de graça!” , brincou Louro Mané, fazendo referência ao “merchan” involuntário.

Sobre o Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas ao longo dos anos passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané — ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.