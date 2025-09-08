Reprodução/Youtube/@ZalimİstanbulEspanol Cruel Istambul nova novela da Band

Mais uma novela turca estreia na televisão nesta segunda-feira (8). Trata-se de Cruel Istambul, que narra a história de uma família que deixa o interior em busca de uma nova vida na grande metrópole, além de marcar o retorno das produções turcas à programação da Band.

A trama gira em torno de Seher Yılmaz (Deniz Uğur), uma mãe extremamente protetora que vive na pequena cidade de Antáquia, no sudeste da Turquia, com os filhos Cemre (Sera Kutlubey), Ceren (Bahar Şahin) e Civan (İdris Nebi Taşkan), além da sogra, Neriman (Aysen Sezerel). Considerando os filhos sua razão de viver, Seher faz de tudo para mantê-los unidos após a morte do marido. No entanto, segredos do passado começam a vir à tona e transformam a vida de todos.





Tudo começa quando Neriman, determinada a ascender socialmente, firma um pacto com Agah Karaçay (Fikret Kuşkan), um poderoso empresário que promete a mão da neta Ceren em casamento.

Acreditando que encontrará novas oportunidades, Seher se muda para Istambul, confiando na promessa de um emprego na mansão dos Karaçay. No entanto, ela logo se depara com situações que desafiam seus princípios - principalmente ao perceber a ambição da filha caçula, disposta a tudo para conquistar um marido rico.

Na capital, os Yılmaz se instalam em uma residência próxima à dos Karaçay. Lá vivem Agah, sua esposa Şeniz (Mine Tugay) - uma mulher fria e calculista, que valoriza as aparências - e os filhos Cenk (Ozan Dolunay), um jovem irresponsável manipulado pela mãe, e Damla (Simay Barlas), que será forçada a lidar com as contradições da própria família. Também mora na mansão o sobrinho Nedim (Berker Güven), criado por Agah após a morte do pai. Em uma cadeira de rodas, Nedim sofre constantes hostilidades da tia, que guarda um segredo sombrio relacionado ao passado.

Na tentativa de garantir o futuro do sobrinho, Agah firma um acordo com Neriman. O que ninguém imagina é que essa aliança provocará uma série de conflitos, colocando à prova laços de sangue, lealdade e valores familiares. O confronto entre as duas famílias promete incendiar a trama.

Cruel Istambul é uma produção da Avşar Film, distribuída pelo Kanal D, com direção de Cevdet Mercan e colaboração de Gökçen Usta e Şenol Sönmez.