Reprodução/TV Record Val Marchiori falou sobre o câncer de mama

Após ser diagnosticada com câncer de mama e passar por uma cirurgia para a remoção do tumor, Val Marchiori revelou que hoje sente vergonha de nunca ter feito uma mamografia, o que vai contra as recomendações médicas. A socialite concedeu uma entrevista exclusiva a Carolina Ferraz, no programa Domingo Espetacular.

"De todas as batalhas que eu tive, essa foi a mais difícil. É uma turbulência. Quando você pensa que acabou a sua vida", iniciou a famosa.





Val Marchiori revelou que sempre teve medo de realizar o exame de mama e que sente vergonha por isso.

"O meu é grau dois, de um a três, né? E você sabe, Carolina, que eu sempre tive medo de câncer de mama, desde menina. Talvez por isso eu tenha demorado para fazer [o exame]. Medo também... Parece que eu sentia que tinha, mas, pelo menos, estou servindo de exemplo. Tantas mulheres dizendo: 'Val, que vergonha, eu nunca fiz'. Até a minha funcionária que trabalha aqui... Estou brigando com ela! A Didi, 60 anos, e nunca fez uma mamografia", contou.

"É falta de informação, é medo. Eu falo assim: Deus tem seus planos, mas é uma rasteira atrás da outra, né? A gente faz planos, luta... E aí, de repente, para tudo. Acabou", reforçou.

A ex-participante de Mulheres Ricas contou todo o processo que enfrentou para realizar o exame de mamografia.

"Eu cheguei de viagem com meus filhos e pensei: 'Agora vou fazer meus exames'. Procurei uma médica, fiz uma tomografia, voltei lá... Deu um tumor. 'Não se preocupe, daqui a seis meses é só monitorar. Daqui a seis meses você volta, faz uma ressonância da mama e não se preocupe'. Eu fui ao laboratório, fiz a ressonância – sem contraste", frisou.

"No outro dia, a Dra. Débora me ligou: 'Val, não te conheço, mas trabalho aqui há 30 anos e estou te ligando para dizer que você precisa fazer sua ressonância com contraste. Há um nódulo suspeito'", disse.

Marchiori reforçou que passou semanas sem conseguir descansar, nem com remédio. Val conta que teve muito receio de morrer e deixar os seus filhos.

"É rezar, pedir a Deus. Foram noites sem dormir... Passei uma semana sem conseguir descansar, nem com remédio. Era um pesadelo atrás do outro. 'Eu vou morrer, não vou ver meus filhos crescerem... Será que eles estão prontos para viver sem a mãe?'", reiterou.

A loira contou que, Rodrigo Faro e Vera Viel a ajudaram bastante nesse processo. Lembrando que a esposa de Faro foi diagnosticada com um câncer na coxa esquerda, que ela tratou totalmente em 2024 e a remissão total veio em fevereiro de 2025.

"Depois do resultado, me ligaram a Vera e o Rodrigo Faro perguntando: 'Val, você tem médico?'. Nem médico eu tinha. Aí a Vera me deu uma luz, e começou o processo", contou.

"De todas as minhas batalhas, essa é a que mais está mexendo com meu psicológico", finalizou a famosa.



