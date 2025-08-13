Reprodução: TV Globo Ana Maria Braga solta pérola em receita

A apresentadora Ana Maria Braga causou na TV Globo na manhã desta quarta-feira (13). Durante suas tradicionais receitas, no Mais Você, a mãe do louro Mané soltou um palavrão ao vivo, o que causou muitas risadas no ar.



Com a preparação da iguaria, a famosa trouxe uma Panqueca de Milho para ser preparada na hora, o prato faz parte da cultura do Cazaquistão e foi replicado no matinal.





"Apareceu uma receita na internet, aí a gente testa e vê se dá certo, né! E é uma receita de panqueca de milho" , iniciou Ana.

Acompanhada pela repórter Juliane Massaoka - que sempre traz as novidades do entretenimento e as principais notícias do Brasil e do mundo - além do economista Gil do Vigor - também comentarista de novelas e economia da atração - Ana Maria soltou a seguinte pérola:

"A gente até na cozinha, tem gente que não gosta dessa piroqueir* aqui, desculpe. Esse monte de milho" , disse a comunicadora, que caiu na risada e pediu desculpas quando observou o que havia falado.

Juliane Massaoka e Gil do Vigor caíram na risada ao vivo, juntamente com o Louro Mané que logo despistou a situação:

"Eu não ouvi uma palavra ali, o quê? Hã? Eu vou voltar para o meu milho" , frisou o papagaio.

"Aí o pessoal da cozinha resolveu pegar o milho e o queijo e bater, entender. Aí botou para bater" , continuou a apresentadora global, disfarçando a gafe.

Sobre o Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas ao longo dos anos passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané - ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.