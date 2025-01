Reprodução/Instagram Influenciadores citados na planilha

A "Planilha dos Influenciadores" dominou as redes sociais nesta quinta-feira (23) e trouxe à tona avaliações detalhadas sobre grandes nomes da internet brasileira. Com quase 400 respostas, o documento anônimo reúne relatos de profissionais do mercado publicitário sobre experiências de trabalho com influenciadores, abordando aspectos como comportamento, pontualidade e profissionalismo.

Entre os nomes mais elogiados, destacam-se Juliette, Sabrina Sato e Gil do Vigor, todos com nota 10 e descritos como comprometidos, pontuais e agradáveis. Gil foi apontado como "simpático e atento aos detalhes".





No entanto, críticas severas também ganharam destaque. Álvaro, Malu Borges e Gkay receberam notas baixas e comentários negativos, como atrasos e dificuldades no cumprimento de agendas. Gkay foi descrita como "insana para se trabalhar", e Malu Borges, como "insuportável", segundo os relatos.

A planilha foi inicialmente compartilhada entre publicitários e acabou viralizando nas redes sociais. Desde então, o formulário deixou de aceitar novas respostas. "Para mim, todo feedback é válido. É muito importante conseguir ter esse feedback, mesmo que de forma anônima, porque acaba que às vezes a gente não tem. As coisas vão seguindo e a gente acaba não tendo esse feedback", disse Malu. “Se fosse para falar bem, a gente não estaria aqui. Eu foquei nos positivos e segui minha vida”, Álvaro se defendeu.