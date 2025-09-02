Reprodução: TV Globo Catia Fonseca fala sobre eliminação do Dança dos Famosos

A apresentadora Catia Fonseca foi uma das primeiras eliminadas do Dança dos Famosos, ao lado da atriz Fernanda Paes Leme. No entanto, a ex-contratada da Band recorreu às redes sociais para comentar a experiência que viveu no Domingão com Huck.

"Quero deixar aqui meu agradecimento de coração a todos que fizeram meus dias no Dança dos Famosos serem tão incríveis" , declarou em agradecimento.





Catia destacou o quanto fez amizades no programa e como foi marcante participar do elenco.

"Sou imensamente grata por ter conhecido pessoas tão especiais, queridas e que se tornaram amigos que vou levar para a vida. Essa foi, sem dúvida, a experiência mais intensa, desafiadora e maravilhosa que já vivi, e quero manter esse contato com cada um de vocês" , enfatizou a famosa.

Por fim, ela agradeceu o carinho recebido por todos os envolvidos:

"Nunca imaginei que, em um desafio tão grande, encontraria tanto carinho, suporte e amizade. Dividir cada momento com vocês foi um presente."

Oito casais se apresentaram no ritmo do rock, sendo avaliados pela plateia do Domingão, pelo júri técnico - composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha - e por Milton Cunha, que integrou o júri artístico.

Após a eliminação, Catia agradeceu pela oportunidade e destacou estar emocionada pelos desafios que viveu no quadro:

"Foi a melhor e maior experiência desafiadora da minha vida. Tenho 31 anos de profissão e nunca me joguei em nada de corpo e alma como me joguei aqui" , declarou a apresentadora.

Sobre o Dança dos Famosos

O Dança dos Famosos 2025 começou no início deste mês e chegou ao seu quarto episódio. O primeiro juntou todo o elenco para uma apresentação dos concorrentes; depois, eles passaram por uma prova em dois grupos maiores. Logo depois, foram divididos nas categorias A, B, C e D.

A competição é faseada: a fase de grupos, que seleciona os melhores de cada time; a repescagem, que dá direito a uma volta; e as fases individuais, quando os participantes dançam com seus professores em ritmos previamente sorteados. Logo depois, os que restarem vão para as quartas de final, semifinal e a grande final, quando o público e os jurados definem o grande campeão.