Instagram Catia Fonseca caminha de biquíni em praia do Rio

Catia Fonseca, de 56 anos, fez uma caminhada na praia do Rio de Janeiro nesta terça-feira (19) e compartilhou o momento nas redes sociais. A apresentadora apareceu de biquíni sem alça em registro publicado no Instagram e recebeu muitos elogios de seguidores.

A imagem mostra Catia andando na areia ao lado de uma placa de aviso com os dizeres “ Alto risco ”. A publicação repercutiu rapidamente entre fãs e colegas de profissão.

Na legenda, Catia comentou o passeio e explicou por que não entrou no mar. “ Já que abriu o sol, acordei cedo para dar uma caminhada na praia. Só não deu para mergulhar porque o mar estava muito agitado. Como eu amo o Rio de Janeiro ”, escreveu.

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza da apresentadora. “ Garota de Ipanema ”, comentou um internauta. Outro comparou a cena às novelas de Manoel Carlos: “ Essa imagem de você caminhando pela praia do Rio lembra as cenas icônicas das personagens Helenas. Muito linda ”. Um fã ainda brincou: “ Alto risco de beleza ”.

Entre os comentários, houve até quem falasse sobre a fase atual de Catia. “ Eu sinto que você vai ficar na Globo e vai vir morar no Rio ”, opinou um admirador.

Catia Fonseca foi contratada pela Globo neste ano para integrar o Dança dos Famosos , quadro do Domingão com Huck . A artista está no grupo C da competição, junto com Allan Souza Lima, Manu Bahtidão e Richarlyson.