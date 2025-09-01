Reprodução/TV Globo Catia Fonseca e Fernanda Paes Leme são eliminadas da Dança dos Famosos

A atriz Fernanda Paes Leme e a apresentadora Cátia Fonseca foram eliminadas da Dança dos Famosos neste domingo (31). O ritmo escolhido para a rodada foi o rock, que cobrou muita energia e pioneirismo dos competidores. Apesar de toda a dedicação e vibração positiva da galera, as duas não alcançaram as notas necessárias para continuar no jogo.

Cátia Fonseca expressou gratidão pela oportunidade e considera ser um dos maiores desafios que enfrentou na vida.





"Eu tenho 31 anos de profissão e eu nunca me joguei tanto em nada quanto me joguei aqui. Óbvio que eu queria ganhar, mas eu sei das minhas limitações" , disse a apresentadora.

"Foi uma experiência incrível, estou bem emocionada, eu não queria sair. Não queria. Eu fiz grandes amigos aqui e estou feliz de ter participado - e num dia tão especial como esse, com essa família que amo tanto [Gilberto Gil]. Não tem como não ficar feliz e grato a vocês, por sua equipe maravilhosa. E eu sei o quanto tinha mais para dar nesse programa - de alegria, de coreografia. Foi uma coreografia muito difícil, e foi uma pena esse grau de dificuldade não ter sido levado em conta. Mas estou feliz" , disse Fernanda Paes Leme.

A repescagem dá a chance para que os competidores com notas baixas, que seriam eliminados, possam voltar a crescer na disputa. Na semana passada, Cátia e Fernanda ficaram nos dois grupos com a menor pontuação: o B e o C.

Cátia Fonseca, inclusive, virou alvo de boatos de que teria se lesionado durante os ensaios.

A Dança dos Famosos 2025 começou no início deste mês e chegou ao seu quarto episódio. O primeiro juntou todo o elenco para uma apresentação dos concorrentes; depois, eles passaram por uma prova em dois grupos maiores. Logo depois, foram divididos nas categorias A, B, C e D.

A competição é faseada: a fase de grupos, que seleciona os melhores de cada time; a repescagem, que dá direito a uma volta; e as fases individuais, quando os participantes dançam com seus professores em ritmos previamente sorteados. Logo depois, os que restarem vão para as quartas de final, semifinal e a grande final, quando o público e os jurados definem o grande campeão.