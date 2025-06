Reprodução: Instagram/@fepaesleme Fe Paes Leme

Fernanda Paes Leme detalhou a vida sexual durante um momento do videopodcast Grande Surto , apresentado por ela. A artista recebeu Thaila Ayala e Julia Faria. Na conversa, a artista comentou como tem se relacionado com homens após o término do casamento com Victor Sampaio .



" Quando já gostava do cara, falava: 'não posso dar de primeira. Agora estou transando de primeira mesmo, porque não quero mais namorar ", disparou a atriz. Ela também explicou que entende as mulheres que optam por conhecer primeiro seus pares românticos.

" Cada um pensa de um jeito, tem mulher que é demissexual, mas tem gente que acha que não pode transar [de primeira] porque precisa dar um tempo para poder transar de novo ", ressaltou.

As convidadas ainda contaram que transaram com seus maridos no primeiro encontro. " Isso é machismo tão bizarro ", acrescentou Ayala ao apoiar a fala de Leme.

Separação

O ex-casal começou a se relacionar em 2021. Após três anos juntos, Pilar, primeira filha de Fernanda Paes Leme com Victor Sampaio, nasceu em abril de 2024. Em janeiro de 2025, a atriz confirmou o término da relação com um pronunciamento feito nas redes sociais.

