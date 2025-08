A TV Globo anuncia neste domingo (3), ao vivo no Domingão com Huck, os 16 participantes da 22ª edição da Dança dos Famosos. O quadro retorna com o júri técnico formado por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além de Milton Cunha, que integra o júri artístico fixo.