Reprodução: SBT Topa Tudo por Dinheiro voltará ao SBT

O SBT decidiu trazer de volta um dos programas mais icônicos de sua história para a programação. Neste domingo (31), dentro do Programa Silvio Santos, estreia a nova versão do Topa Tudo por Dinheiro, agora sob o comando de Patricia Abravanel, em comemoração aos 44 anos do canal.

O formato, exibido entre 1991 e 2001, marcou época nas tardes e noites de domingo com gincanas, jogos de auditório e as câmeras escondidas que conquistaram toda uma geração. Nesta nova fase, o programa retorna como um quadro especial, mantendo todas as dinâmicas clássicas que fizeram sucesso na era Silvio Santos(1930–2024).

Entre as brincadeiras confirmadas, estão a "Esteira Puxa-Puxa", o "Xampu de Ovo", o "Sim ou Não", o "Jogo dos Dados" e o "Jogo do Dominó". As pegadinhas também estarão presentes - inclusive nos bastidores - com uma câmera especial embutida.





Topa Tudo por Dinheiro estreou em maio de 1991, resultado da junção de dois programas anteriores de Silvio Santos: Topa Tudo (1982) e Tudo por Dinheiro (1986-1989). A união desses formatos gerou um enorme sucesso de audiência, combinando atrações musicais, quadros de humor e as famosas pegadinhas.

Foi nesse contexto que nasceram alguns dos momentos mais icônicos da carreira de Silvio Santos, como as quedas nos tanques d’água, os tombos na esteira, os aviõezinhos de dinheiro e o clássico bordão: “Quem quer dinheiro?”

O programa também serviu de vitrine para nomes que se tornaram grandes sucessos no Brasil, como o humorista Ivo Holanda com suas pegadinhas, o lançamento do apresentador Celso Portiolli e a presença constante de Carlinhos Aguiar.

Patricia Abravanel já havia resgatado outros grandes sucessos do pai em sua atração, como Qual é a Música?, Porta da Esperança, Show de Calouros e Show do Milhão.

Em outubro de 2001, o "Topa Tudo por Dinheiro" deixou a programação do SBT para dar lugar à "Casa dos Artistas", mas deixou uma herança icônica para a televisão.

Vale lembrar que o Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel é uma das maiores audiências da emissora. Frequentemente, a atração conquista a liderança no ibope, especialmente no fim da noite. Além disso, mantém-se como vice-líder de audiência, superando o Domingo Espetacular, da Record.