Reprodução/SBT Patricia Abravanel comanda o Show do Milhão

O Show do Milhão contará com três edições especiais com a participação de celebridades. A grande novidade foi anunciada por Patricia Abravanel nesta quarta-feira (6). A apresentadora brincou com o fato de os participantes frequentemente virarem meme na internet por não saberem respostas consideradas fáceis.

Por meio dos Stories do Instagram, Patricia conversou com alguns dos convidados. Participarão da atração os seguintes famosos: Blogueirinha, Danilo Gentili, Falcão, Marcelo Adnet, Marcelo Tas, Hélio De La Peña, Maria Clara Gueiros, Nany People e Ratinho. A partir do segundo episódio, Mônica Iozzi substituirá Danilo Gentili.





Luiz Bacci, Luiza Possi e Rebeca Abravanel comporão a bancada dos universitários e terão a missão de ajudar os competidores ao longo do programa. O primeiro episódio irá ao ar já neste domingo (10).

Nos bastidores, a filha de Silvio Santos (1930–2025) recebeu os convidados e cumprimentou a todos pessoalmente.

“O Show do Milhão - Celebridades começa neste domingo! Olha só a galera que está aqui, gente. Eu quero dar um milhão hoje!” , disse Patrícia Abravanel.

Show do Milhão - Celebridades

O Show do Milhão é um formato criado pelo apresentador Silvio Santos(1930–2024) em 1999 e teve edições memoráveis ao longo de sua trajetória. A primeira edição especial aconteceu em 2001, durante o Teleton, quando apresentadores de diversos canais participaram do game show.

Na ocasião, a maioria dos convidados era de outras emissoras, entre eles: Luciana Gimenez, Eliana, Gilberto Barros, Sérgio Mallandro, Nelson Rubens, Ione Borges, Flávio Prado, Silvia Poppovic, José Luiz Datena, Luciano do Valle e Paulo Henrique Amorim.

Show do Milhão e todas as dúvidas

Uma pergunta relativamente fácil deixou os universitários em dúvida no Show do Milhão na noite do último domingo (3).

A questão era considerada bastante fácil, já que aparecia no início do jogo e valia apenas R$ 5 mil: “Qual era a profissão do ambientalista Chico Mendes, assassinado em 1988?”, perguntou a apresentadora Patrícia Abravanel, apresentando as alternativas:

1) cinegrafista; 2) caçador; 3) seringueiro; 4) pescador.

Com bastante dúvida, o participante pediu ajuda aos universitários.

“Eu chutaria a número um”, disse um dos convidados. “Eu iria aqui com a minha colega, eu já devo ter lido alguma coisa sobre isso... Acho que ele foi cinegrafista” , afirmou outro.

A resposta correta era a terceira opção. Mendes começou a trabalhar como seringueiro ainda criança e, mais tarde, passou a organizar comunidades extrativistas para resistir ao desmatamento e à grilagem de terras. Sua missão era conciliar a preservação da floresta com a sobrevivência dos povos tradicionais que dela dependem.