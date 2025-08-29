Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani comenta vídeo de Wanessa: "Que vergonha"

A polêmica envolvendo Wanessa Camargo e Dado Dolabella ganhou um novo capítulo com a reação de Luana Piovani. A atriz deixou um comentário sugestivo após a cantora publicar um vídeo no Instagram, na noite da última quarta-feira (27), em que esclarecia rumores sobre seu relacionamento com o ator.

No registro, Wanessa afirmou que vinha tentando retomar discretamente a relação com Dado nos últimos meses, mas que um desentendimento em um bar acabou trazendo a história a público. A cantora reforçou que não sofreu qualquer agressão e negou boatos de envolvimento amoroso com o ator Allan Souza Lima, seu parceiro no "Dança dos Famosos".

Pouco depois, o perfil “Hugo Gloss” repercutiu o pronunciamento da artista e, nos comentários, Luana Piovani escreveu apenas “Cei…”. A palavra, usada como meme de ironia nas redes sociais, foi interpretada como um sinal de descrença da atriz em relação às falas de Wanessa.

A manifestação de Piovani chamou atenção pela sua própria trajetória com Dado Dolabella. Em 2008, quando os dois mantinham um relacionamento, ela o acusou de agressão. O episódio voltou a ser lembrado nos últimos dias, após a repercussão do caso atual.

Em ocasiões anteriores, Luana já havia declarado que não pretendia revisitar publicamente o episódio de sua vida pessoal, reforçando que prefere usar suas redes sociais para chamar atenção a problemas mais amplos.

“Não vou gastar meu latim satisfazendo a tara de vocês. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas mais importantes para falar. Vocês não estão observando, não? Que as mulheres seguem sendo assassinadas das maneiras mais absurdas, bizarras e grotescas? E as crianças estão nesse balaio sempre, gente. Sempre”, disse em recente desabafo.

Desta vez, além do comentário curto e irônico, Piovani foi mais enfática e também fez uma declaração por meio de vídeo publicado nas redes sociais:

“É muita vergonha. A gente tem mesmo que se tratar, porque as coisas não fazem sentido. Todo mundo leva na normalidade, ninguém comenta nada, ninguém me empurrou, comigo tá tudo ótimo. A coisa do ciúme dá uma valorizada, então, o ego deve estar ilustrado. Gente, que vergonha”, disse.