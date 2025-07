Reprodução: SBT Celso Portiolli come morango do amor





Celso Portiolli experimentou a iguaria que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Trata-se do "morango do amor", que invadiu as redes sociais de todo o país. Aproveitando a oportunidade, o apresentador comeu a gostosura ao vivo no seu programa Domingo Legal.

“Gostoso e saboroso surto coletivo” , disse o comunicador ao vivo.

No entanto, a experiência de Celso rendeu momentos engraçados no programa de auditório do SBT. Portiolli precisou tirar o aparelho dos dentes antes de comer o doce. Logo depois, ainda tentou quebrar a fruta com a mão, ao invés de morder a casca de açúcar, que geralmente é dura. O apresentador recebeu dois confeiteiros, Júlio Cepe e Ananda Vasconcelos.





Celso também experimentou outras frutas "do amor", como kiwi e melancia. No entanto, a versão que ele mais gostou não foi a do morango, e sim a da tangerina.

“É muito bom, na minha opinião é o melhor” , frisou.

No palco da atração, ele ensinou a receita do doce que virou febre no Brasil. Com a ajuda dos confeiteiros, o comunicador do SBT partiu para o fogão. Na hora de passar o morango na calda, acabou queimando o dedo. E, ao tentar cortar o doce, quebrou a faca.

“Morango do ódio” , brincou o apresentador dominical.

O que é o morango do amor?

Nos últimos dias, o morango do amor explodiu em todo o Brasil — através de influenciadores, programas de televisão, como o de Celso Portiolli, e até aventureiros tentando reproduzir a iguaria.

Porém, assim como a maçã do amor, que já faz sucesso há muito tempo, não se sabe a origem exata do morango do amor. O fenômeno estourou na segunda semana de julho, com diversas pesquisas no Google.

No entanto, há quem faça a receita há mais de um ano. Os valores variam bastante e dependem da região do Brasil.

Sobre o Domingo Legal

O Domingo Legal faz parte da vida dos brasileiros. Há 30 anos, a atração leva para a casa do telespectador, um programa bem especial, com músicas, reportagens, celebridades e quadros campeões de audiência.

A história da atração se iniciou em 17 de janeiro de 1993, quando ainda era gravado, no 01 de agosto de 1994, passou a ser ao vivo.

Em 2009, Celso Portiolli assumiu o comando da atração, trazendo leveza e sucesso ao programa. Em 2013, a atração atingiu a impressionante marca com mais de 1.000 programas ao vivo, ou seja, um grande marco para a emissora.