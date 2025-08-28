Reprodução/Internet Nova aposta da emissora é a série Quem Vai Ficar com Mamãe?

O SBT decidiu cancelar o programa Porta dos Desesperados após apenas uma semana no ar. Comandada por Sérgio Mallandro, a atração foi retirada da programação após desempenho insatisfatório na audiência. A partir da próxima segunda-feira, 1º de setembro, a emissora colocará no ar uma nova série nacional na tentativa de recuperar o ibope da faixa das 18h.

A série Quem Vai Ficar com Mamãe? será exibida às 17h45, logo após os capítulos finais de A Caverna Encantada. A produção, gravada recentemente, tem cinco episódios e é protagonizada por Stella Miranda. A informação foi antecipada por Flávio Ricco e confirmada pela coluna.

Ela interpreta uma mulher cuja condição de saúde mobiliza os filhos, vividos por Joaquim Lopes, Juliana Knust e Mariana Molina, a tomarem decisões difíceis sobre sua vida e cuidados. O elenco da série nacional do SBT também conta com Lidi Lisboa, que interpreta uma médica casada com o personagem de Joaquim Lopes.

Eles são pais de dois adolescentes: Clarice (Laura Luz), jogadora de futebol e estudante de Educação Física, e Vitor (João Pessanha). Bruno Vinícius vive Cadu, namorado de Clarice e entusiasta do crossfit. A trama traz ainda Valentina Borlenghi e Juliano Laham.

Busca incessante por audiência

A nova aposta busca reverter a baixa audiência da faixa, que há meses luta para superar a marca de 1 ponto no Ibope. Antes da tentativa com Porta dos Desesperados, o horário era ocupado por episódios do seriado mexicano Chaves (1973-1980). Atualmente, a produção de Roberto Bolaños (1929-2014) é exibida apenas aos domingos, entre 8h30 e 9h, em horários reservados às afiliadas.