Reproduçao TV Globo Malu Galli como Celina em "Vale Tudo"

Malu Galli, de 53 anos, decidiu se pronunciar em relação à suposta polêmica que teria protagonizado com os espectadores de "Vale Tudo", atual novela do horário nobre da Rede Globo.



Assista:





A intérprete de Celina Junqueira foi alvo de boatos de que teria sido hostilizada por alguns fãs. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 427 mil seguidores, ela negou a situação e explicou o que, de fato, ocorreu.





"Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Nem ia falar nada, mas vi que não param de reproduzir o vídeo meu na rua, dizendo com uma legenda de que eu fui hostilizada, de que fãs vieram me contestar, contestar a novela", começou a artista.

A atriz contratada da Globo descartou ter se sentido "acuada". Segundo ela, não houve nenhum tipo de "hostilidade", vinda dos fãs, apenas comentários engraçados em relação ao folhetim exibido na faixa das nove.

"Várias pessoas muito legais pararam para falar comigo, brincar comigo. Eu fiz várias selfies, eram fãs da novela e eles estavam brincando, falando 'Tia Celina não briga com a Raquel'.", acrescentou, em referência aos embates que Celina teve com a protagonista interpretada por Taís Araujo.

Reta final

As gravações de "Vale Tudo" estão se aproximando do fim, e parte do elenco deve reduzir o ritmo de trabalho nas próximas semanas. Com uma boa quantidade de capítulos já finalizados, apenas as cenas que envolvem o desfecho da trama seguirão em produção até outubro.

Entre os principais mistérios do folhetim está a descoberta da sobrevivência de Leonardo (Guilherme Magon). Além disso, a morte da vilã Odete Roitman (Debora Bloch) dará início a uma investigação extensa, alimentada por uma longa lista de suspeitos.

Também em outubro, a emissora lançará "Três Graças", novo drama criado por Aguinaldo Silva com direção de Luiz Henrique Rios. Ambientada na cidade de São Paulo, a trama conta com um elenco de peso: Pedro Novaes, Xamã, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera e Romulo Estrela.