Reprodução/Instagram/@luapio Luana Piovani já chegou a recusar convite para A Fazenda

Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da TV Record , revelou que já convidou a atriz Luana Piovani para participar de A Fazenda. No entanto, o chefão da emissora da Barra Funda contou que recebeu uma resposta bastante afiada da apresentadora.

Em entrevista, o profissional esclareceu todas as dúvidas sobre a atração:

"Neymar e Luana Piovani. Já pensou, Carelli?", comentou o apresentador Cairo Jardim. "Maravilhosa", respondeu o diretor. Em seguida, o contratado do canal de Edir Macedo enfatizou que já havia feito um convite à atriz: "Já tentei, já tentei", contou.





Rodrigo relembra que já trabalhou com Luana Piovani e que recebeu uma resposta bastante direta ao convidá-la para participar de A Fazenda.

"Eu já trabalhei com a Luana na MTV. Tentei convidá-la para A Fazenda, mas foi só uma vez. A resposta foi bem categórica. Ela disse: 'Não me ligue mais'" , contou.

Logo depois, a apresentadora Mônica Fonseca tentou arrancar mais informações sobre outros famosos que poderiam estar na mira do diretor. "A Simaria [Mendes] seria um bom nome?" , perguntou. "Seria! Maravilhosa. Nossa, excelente" , pontuou Carelli, em entrevista ao canal LinkPodcast.

A Fazenda 17

A contagem regressiva já começou! Sob o comando carismático de Adriane Galisteu, A Fazenda 17 tem data marcada para estrear: 15 de setembro, a partir das 22h30, na tela da Record. A nova temporada do reality rural mais famoso do Brasil promete entregar tudo o que o público adora.

Nesta edição, 24 peões já estão confirmadíssimos e vão encarar a rotina intensa da sede em Itapecerica da Serra (SP), cercados por animais, provas desafiadoras e, claro, uma convivência que deve gerar muita faísca. Brigas, alianças inesperadas, estratégias ousadas e momentos emocionantes prometem movimentar os dias (e noites) do confinamento.

E tem novidade! Diferente das edições anteriores, este ano o programa não contará com o Paiol, aquela fase preliminar que costumava agitar o pré-jogo. Em 2025, a dinâmica será direta ao ponto: todos os participantes já entram oficialmente na disputa desde o primeiro dia, concorrendo ao cobiçado prêmio milionário.

Com um elenco recheado de personalidades polêmicas, influenciadores, artistas e nomes que devem dar o que falar, A Fazenda 17 chega cercada de expectativas e com a promessa de ser uma das temporadas mais intensas e imprevisíveis até agora.