Reprodução/@malugalli/@folkdarkky Malu Galli é tietada pelos fãs de Vale Tudo

A novela Vale Tudo vem fazendo muito sucesso nas últimas semanas, principalmente após as grandes e surpreendentes reviravoltas que deixaram o público de queixo caído. O folhetim, que começou de forma um tanto morna na TV Globo , com audiência girando na casa dos 20 pontos, conquistou gradualmente o coração dos telespectadores, caindo no gosto popular e se tornando assunto frequente nas redes sociais e nas rodas de conversa.

Os personagens, antes discretos, ganharam mais força, e as tramas paralelas foram se entrelaçando envolventemente, prendendo a atenção do público capítulo após capítulo. Entre os destaques da produção está a atriz Malu Galli , que interpreta Celina, uma das figuras centrais na história que mais vem gerando comentários.





Recentemente, Malu foi flagrada andando tranquilamente pelas ruas do charmoso bairro da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro. Com seu estilo discreto, a atriz não passou despercebida por fãs atentos, que logo a reconheceram e não perderam a oportunidade de tietá-la - muitos com celular em punho para registrar o momento. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Malu sendo abordada de forma calorosa por admiradores da novela, curiosos para saber o que vem por aí nos próximos capítulos.

Visivelmente simpática e bem-humorada, a atriz respondeu às abordagens com sinceridade e bom humor. Encurralada pelas perguntas - que iam desde teorias sobre traições até possíveis reviravoltas bombásticas - Malu respondeu de forma direta, arrancando risos dos presentes:

"Gente, não fui eu que escrevi" , brincou, referindo-se aos últimos acontecimentos de Vale Tudo que vêm sacudindo o Brasil e movimentando a audiência.

Sobre Vale Tudo

Vale Tudo é uma novela brasileira produzida pela TV Globo, que substituiu Mania de Você. Considerada um remake pela mídia, trata-se de uma versão de uma telenovela de mesmo nome, criada e escrita por Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.

A nova versão contou com adaptação de Manuela Dias e colaboração de Sérgio Marques, Márcio Haiduck, Aline Maia, Pedro Barros, Cláudia Gomes e Luciana Pessanha. O folhetim seguiu a sinopse original, abordando os principais temas de relevância do país. No entanto, a versão de 2025 passou a incluir temas atuais, como os influenciadores digitais, além de outras demandas contemporâneas.